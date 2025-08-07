Marcell Ozuna llega a 16 cuadrangulares en victoria de Bravos sobre Marlins

El bateador designado de los Bravos de Atlanta, Marcell Ozuna, reacciona tras conectar un jonrón en un partido de la temporada 2025. ( ARCHIVO/ AP )

Marcell Ozuna consiguió tres hits en cuatro turnos, entre ellos su jonrón 16 de la estación, en la victoria de los Bravos de Atlanta 8-6 sobre los Marlins de Miami.

Ozuna pegó su cuadrangular en la misma primera entrada ante los envíos de su compatriota Eury Pérez, que terminó permitiendo cinco carreras y siete hits en 5.1 entradas por Miami, quien alcanzó a salir sin decisión.

Así fue el tablazo de Ozuna que puso el partido 2-0 en favor de Atlanta:

Marcell Ozuna - Atlanta Braves (16)

Pérez además dio dos boletos y ponchó a tres, en la que fue su segunda apertura de agosto.

Los Marlins hicieron cinco carreras de inmediato en el segundo episodio, y luego en la parte alta del cuarto el dominicano Agustín Ramírez pegó un sencillo remolcador que puso las acciones 6-2 en favor del equipo representativo de La Florida.

Baldwin sigue fuerte

Drake Baldwin continúa fortaleciendo sus posibilidades para ganar el premio de Novato del Año de la Liga Nacional.

El receptor de 24 años se fue de 5-3 con dos jonrones y cinco carreras impulsadas mientras ayudaba a a los Bravos a remontar en el partido.

Baldwin conectó un jonrón solitario en la primera entrada, un jonrón de tres carreras en la sexta y un sencillo que empató el juego en la séptima. Es la cuarta vez en la temporada que Baldwin acumula tres o más carreras impulsadas en un juego.

Baldwin ya había conseguido grandes totales de carreras impulsadas en su carrera.

En un partido del 21 de julio contra los Gigantes, Baldwin acumuló seis carreras impulsadas y se convirtió en el primer novato de los Bravos con cinco o más carreras impulsadas en un partido desde que Kelly Johnson registró seis contra los Rojos el 17 de junio de 2005.

Por los Marlins, Ronny Henríquez lanzó 0.2 innings 1H, 1CL, 1BB, 1K.