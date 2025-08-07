Paul Skenes lanza seis en blanco y mejora su candidatura al Cy Young de la Liga Nacional

Paul Skenes fue el abridor de la Liga Nacional en la pasada edición del Juego de Estrellas de MLB que celebró en el Truist Park de Atlanta. ( FUENTE EXTERNA )

El lanzador Paul Skenes tuvo una salida de seis entradas en las que permitió siete hits, pero no cedió anotaciones con lo que su efectividad bajó a 1.96 para convertirse en el líder de las Grandes Ligas en ese departamento, en la victoria de los Piratas 7-0 sobre los Rojos.

Skenes (7-8) venía de perder como visitante ante Colorado, una salida en la que permitió cuatro carreras en cinco entradas el sábado pasado. Sin embargo, extendió a 22 capítulos su racha de entradas sin permitir carreras contra Cincinnati.

Para coronar su actuación de la noche, Skenes ponchó a ocho, con los que totaliza 162 en la temporada, con lo que se ubica en el tercer puesto en esa categoría, todavía a 20 del líder Zach Wheeler de los Filis de Filadelfia.

Skenes acaba de ser elegido el Lanzador del Mes de la Liga Nacional en julio, tras postear una efectividad de 0.67 ERA, con 36 ponches en 27 entradas lanzadas, por lo que continúa dominando y presentando con fuerza su candidatura al premio Cy Young de la Liga Nacional.

Así llegaron las carreras

Bryan Reynolds conectó un jonrón solitario en la primera entrada, y Jared Triolo conectó un sencillo de dos carreras más tarde en la misma entrada contra Brady Singer (9-9), lo que permitió a los Piratas tomar una rápida ventaja de 3-0.

El jonrón de dos carreras de Henry Davis, su primer jonrón desde el 7 de junio, amplió la ventaja de los Piratas a 7-0 en la séptima entrada.

Reynolds, Triolo y Davis conectaron dos de los 10 hits de los Piratas cada uno. Andrew McCutchen recibió cuatro bases por bolas, igualando su mejor marca personal.

Los Piratas (50-66) habían perdido cuatro de sus seis juegos anteriores.

Por los Rojos, Elly de la Cruz de 4-1.

Por los Piratas, Oneil Cruz de de 4-1, 1CE, 1CA, 1BB.