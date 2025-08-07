Randy Arozarena pega jonrón y empuja dos en triunfo de Marineros sobre Medias Blancas

Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle de MLB, conecta un doble durante un partido en la temporada 2025. ( ARCHIVO/ AP )

Los Marineros de Seattle se impusieron 4x3 este jueves sobre los Medias Blancas de Chicago en T-Mobile Park (Seattle), en un juego donde el mexicano Randy Arozarena conectó un jonrón de dos carreras en la parte baja de la tercera entrada.

Arozarena, de 30 años, llega a 23 cuadrangulares en la temporada, igualando su mejor marca personal en las Grandes Ligas de béisbol durante la temporada 2023 con los Rays de Tampa Bay.

El encuentro se definió con un batazo de Dominic Canzone que llevó al plato al venezolano Eugenio Suárez en la undécima entrada.

"Es el mejor hit de mi carrera, sin duda", dijo Canzone al finalizar el partido. "El lanzamiento estaba un poco fuera pero pude poner el bate y eso fue suficiente para ganar el partido".

"La confianza de mis compañeros ha sido clave, somos un grupo especial y estamos jugando con mucha confianza".

Por los Medias Blancas, el cubano Luis Robert Jr. robó una base y llegó a 100 en MLB desde su temporada debut en el 2020. Seattle barre la serie de tres juegos frente a Chicago y se ubica en el segundo lugar de la división Oeste con 63 triunfos y 53 derrotas.

Por Seattle, Julio Rodríguez se fue de 5-1 con una base robada; Jorge Polanco de 3-1 con dos boletos.

Atléticos ganan

En otro resultado, los Atléticos blanquearon 6x0 a los Nacionales de Washington detrás de una estupenda actuación del lanzador Jacob López.

López, de 27 años, lanzó 7.2 entradas en las que permitió tres hits y retiró a diez por la vía del ponche.

El puertorriqueño Darell Hernaiz conectó dos imparables y anotó dos carreras para los Atléticos. En sus últimos siete partidos, Hernaiz batea para un promedio de .333 con ocho hits en sus últimas 24 oportunidades al bate.

Los Atléticos (51-66) se quedan con la serie al ganar dos de los tres compromisos entre equipos que buscan salir del sótano en sus respectivas divisiones.

Por los Nacionales, Luis García Jr. se fue de 3-0.