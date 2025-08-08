Las apuestas al primer lanzamiento estarían en la mira mientras la MLB investiga a Clase y Ortiz

El estado de Ohio estudia prohibir las llamadas microbets o microapuestas, lo que incluiría los pronósticos sobre el primer lanzamiento en partidos de las Grandes Ligas, según informó ESPN y recogió el New York Post.

El director ejecutivo de la Comisión de Control de Casinos de Ohio (OCCC), Matt Schuler, declaró al medio que, a petición del gobernador Mike DeWine, su departamento está revisando el tema de las microapuestas antes de considerar la eliminación de algunas apuestas de rendimiento específico de jugadores como jugadas legales.

La noticia llega después de que los lanzadores dominicanos Luis Ortiz y Emmanuel Clase, de los Cleveland Guardians, fueran puestos en licencia administrativa por las Grandes Ligas debido a una investigación relacionada con apuestas.

Ortiz está bajo la lupa después de que dos de sus lanzamientos registraran un inusual volumen de apuestas. En ambos casos, se registró una fuerte actividad apostando a que el primer lanzamiento de la entrada sería bola o que golpearía al bateador, antes de que Ortiz lanzara la pelota muy fuera de la zona de strike.

La vinculación de Clase con la investigación aún no está clara. A finales del mes pasado, los Guardians vaciaron los casilleros de ambos peloteros. La semana pasada, el equipo afirmó que "no se espera que otros jugadores o personal del club se vean afectados" por la investigación.

En julio, el gobernador DeWine pidió a la comisión de apuestas del estado prohibir ciertos tipos de apuestas específicas sobre jugadores.

"El daño a los atletas y a la integridad del juego es claro, y los beneficios no compensan el perjuicio", afirmó DeWine. "El experimento de las apuestas de proposición en este país ha fracasado estrepitosamente".

DeWine también solicitó a los comisionados y a los sindicatos de jugadores de las principales ligas deportivas estadounidenses que respalden la prohibición.

Durante la pausa del Juego de Estrellas de la MLB, el comisionado Rob Manfred se mostró abierto a eliminar las microapuestas.

"Ciertos tipos de apuestas me parecen innecesarias y particularmente vulnerables, cosas que dependen de una sola acción y que, necesariamente, no afectan el resultado", dijo Manfred.