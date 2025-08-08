Los Mets y una noche con sabor a Beatlemanía

Los Beatles se presentaron en el Shea Stadium de Nueva York hace 60 años. ( FUENTE EXTERNA )

La música y el béisbol volverán a encontrarse en Nueva York. Esta vez, con el recuerdo de una noche que cambió la historia del entretenimiento.

Los Mets preparan una celebración especial para el próximo 15 de agosto, cuando se cumplan seis décadas desde que los Beatles sacudieron el Shea Stadium con su revolucionario sonido ante más de 55,000 fanáticos.

Aquella presentación de 1965 marcó un antes y un después: fue la primera vez que una banda de rock ofrecía un concierto de gran escala en un estadio.

El momento quedó inmortalizado en el documental The Beatles at Shea Stadium, una joya de 50 minutos que capturó la energía de una época en la que la Beatlemanía alcanzaba su punto más alto.

La casa vieja de los Mets y los Jets

El escenario fue el mismo que albergaba a los Mets y a los Jets por entonces, un estadio multiusos que hoy sigue vivo en la memoria colectiva.

Para conmemorar ese hito cultural, los Mets recibirán a los Marineros de Seattle durante la "Noche de los Beatles" en el Citi Field.

Las actividades arrancarán a las 6:15 p. m., justo al frente del Puente Shea, con un concierto del grupo tributo "1964", conocido por recrear fielmente el estilo y la imagen de los Fab Four.

Como guiño a los coleccionistas y nostálgicos, los primeros 15,000 asistentes recibirán una réplica exclusiva del Shea Stadium, mientras que el primer lanzamiento será realizado por trabajadores que estuvieron presentes aquel inolvidable día de 1965.

La velada cerrará con un espectáculo de fuegos artificiales inspirado en el universo musical de los Beatles, prometiendo una experiencia donde los recuerdos se mezclen con la emoción del juego.