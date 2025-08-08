Scherzer y Kershaw se ven las cara en un raro enfrentamiento de leyendas del montículo

Max Scherzer y Clayton Kershaw se enfrentan en un duelo inédito en Grandes Ligas. ( FUENTE EXTERNA )

A pesar de ser un duelo que suena a postemporada, el enfrentamiento entre los íconos del pitcheo, Max Scherzer y Clayton Kershaw, tendrá lugar este viernes, para deleite de los aficionados.

Estos dos futuros miembros del Salón de la Fama, los más recientes en unirse al prestigioso club de los 3,000 ponches, se verán las caras en un duelo de titanes.

"No es algo que se vea muy a menudo en la actualidad", comentó Dave Roberts, mánager de los Dodgers, expresando su respeto por Scherzer y su entusiasmo por el inusual duelo.

Scherzer y Kershaw son considerados, sin lugar a dudas, dos de los mejores lanzadores de su generación. Ambos cuentan con un impresionante palmarés que incluye títulos de Serie Mundial y tres premios Cy Young cada uno.

A sus 41 años, Scherzer ha sido ocho veces All-Star, mientras que Kershaw, de 37, ha recibido 11 selecciones, incluyendo la de este año como "Legend Pick" del comisionado Rob Manfred.

Scherzer alcanzó la marca de los 3,000 ponches en septiembre de 2021, vistiendo la camiseta de los Dodgers. Kershaw se unió a él como el vigésimo miembro del club el mes pasado. Junto con Justin Verlander, son los únicos lanzadores activos que han logrado esta hazaña.

"Me encantó ser su compañero de equipo y me encanta competir contra él. Le tengo un inmenso respeto", dijo Scherzer, quien actualmente se encuentra en una racha ganadora con los Toronto Blue Jays.

"Llevamos tanto tiempo lanzando que no se sabe cuántas oportunidades más tendremos de enfrentarnos a alguien de su calibre. Esto es lo que uno sueña, enfrentar a los mejores. Va a ser muy divertido", agregó.

No obstante, estos duelos de alto perfil no siempre cumplen las expectativas. Un ejemplo reciente fue el enfrentamiento en septiembre de 2023 entre Scherzer y Verlander, donde ambos tuvieron dificultades. Scherzer, entonces lanzador de Texas, no pasó de la cuarta entrada, mientras que Verlander, con Houston, permitió seis hits en siete entradas.

Desde el dugout de los Dodgers, el novato zurdo Jack Dreyer, quien se sienta cerca de Kershaw, compartió su admiración por la ética de trabajo de su compañero. "Lo que los diferencia es la forma en que hacen su trabajo. El talento es parte de ello, pero también trabajan más duro que nadie, especialmente Kersh", afirmó Dreyer.

"Es muy fácil aprender de él porque lo ves esforzarse todos los días", argumentó.

Mattingly los dirigió a ambos

Don Mattingly, coach de banca de los Blue Jays, quien dirigió a ambos lanzadores en Los Ángeles entre 2011 y 2015, destacó la dedicación y atención al detalle que ambos poseen. "Son trabajadores incansables. Prestan atención a lo que quieren lograr", dijo Mattingly.

Él también atribuyó al ex coach de lanzadores de los Dodgers, Rick Honeycutt, el mérito de haber ayudado a Kershaw a desarrollar su devastador slider en los inicios de su carrera, un lanzamiento que le permitió dominar a los bateadores derechos y complementar su ya poderosa curva.

El juego del viernes en el Dodger Stadium es mucho más que un simple enfrentamiento. Es un duelo entre líderes divisionales.

Los Blue Jays encabezan la División Este de la Liga Americana por cuatro juegos, mientras que los Dodgers, en el Oeste de la Liga Nacional, han visto su ventaja sobre San Diego reducirse a solo dos juegos.

Para Scherzer, el verdadero enfoque va más allá del duelo personal. "Si le das demasiada importancia a este enfrentamiento y te concentras solo en eso, podrías pasar por alto otras cosas", dijo.

"Ellos son los campeones defensores. Quieres tener la oportunidad de enfrentarte a los campeones. Quieres vencerlos. De eso se trata este juego".