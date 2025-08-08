×
Yadier Molina estará como coach con los Cardenales de San Luis

Se unirá al cuerpo técnico de Oliver Marmol para dos juegos en el Busch Stadium el viernes y sábado

    Expandir imagen
    Yadier Molina estará como coach con los Cardenales de San Luis
    Yadier Molina (FUENTE EXTERNA)

    Una cara familiar estará en el dugout de los Cardenales de San Luis durante la serie de este fin de semana contra los Cachorros de Chicago. 

    El ex receptor de los Cardinals, Yadier Molina, se unirá al cuerpo técnico de Oliver Marmol para dos juegos en el Busch Stadium el viernes y sábado. Será su primera aparición con el equipo desde que se retiró en 2022.

    "Tan pronto como escuché que iba a estar en la ciudad, invitarlo a sentarse a mi lado fue lo correcto", dijo Marmol, según Katie Woo de The Athletic.

    "Es bueno para los jugadores, bueno para el cuerpo técnico, y sinceramente, también es genial para los fanáticos."

    Tiene aspiraciones

    Molina, quien tiene aspiraciones de ser mánager en las Grandes Ligas, busca adquirir más experiencia en el banquillo, según John Denton de MLB.com. El puertorriqueño de 43 años dirigió al equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 y lo hará nuevamente en 2026.

    RELACIONADAS
    • Molina tuvo una carrera destacada con los Cardinals, siendo seleccionado 10 veces al Juego de las Estrellas, ganando nueve Guantes de Oro y dos Series Mundiales a lo largo de 19 temporadas.
