¡Tarde histórica!: debuta la primera mujer árbitro en un juego de temporada regular de la MLB

Fotografía publicada por la MLB de Jen Pawol, quien este sábado escribió su nombre en la historia del béisbol al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido de temporada regular en las Grandes Ligas. ( FUENTE EXTERNA )

Después de trabajar en más de 1,200 partidos de las Ligas Menores en todos los niveles de afiliación durante los últimos 10 años, Jen Pawol se ha convertido la tarde de este sábado en la primera mujer árbitro en la historia de las Grandes Ligas.

Pawol, de 48 años y oriunda de Nueva Jersey, disfrutó de una primera entrada tranquila. El derecho Hurston Waldrep, de los Bravos, ponchó a los dos primeros bateadores de Miami antes de que Agustín Ramírez conectara una línea al tercera base Nacho Álvarez.

En la parte baja de esa entrada, el derecho Ryan Gusto retiró en orden a los Bravos sin requerir decisiones en la inicial, donde Pawol estaba asignada.

Como parte de su función, Pawol revisó las manos del lanzador Waldrep en busca de sustancias ilegales luego del primer inning, momento en el que también recibió un gesto de cortesía del receptor Sean Murphy.

La jornada histórica incluyó saludos de respeto por parte del manager de los Marlins, Clayton McCullough, y del coach de banca de los Bravos, Walt Weiss, durante el intercambio de alineaciones.

Será la umpire de tres juegos, incluyendo los dos de la doble cartelera de hoy (estará en la inicial en el primer partido y en tercera base en el segundo), así como el final de la serie el domingo, cuando estará detrás del home.

El partido del domingo, para que todos los aficionados puedan ver a Pawol cantando bolas y strikes, podrá ser visto de manera gratuita en todas las plataformas disponibles de la MLB, a partir de la 1:35 de la tarde.

Umpiring first base for Game 1 of today´s Marlins-Braves doubleheader, Jen Pawol has become the first woman to umpire in a regular-season MLB game. pic.twitter.com/DG2oHqhE6O — MLB (@MLB) August 9, 2025

El ascenso de Pawol

Pawol fue jugadora de softbol en la Universidad de Hofstra y en la categoría de Lanzamiento Rápido Mayor de la Asociación de Softbol Amateur durante 10 años antes de dedicarse al arbitraje. La exreceptora trabajó en partidos de softbol universitario y arbitró en la Conferencia Big Ten de 2013 a 2015.

"Personalmente, me encanta mi trabajo. Me apasiona, es parte de mí", opina Pawol sobre su pasión por el arbitraje.

Pawol compartió que recibió la noticia de su debut el miércoles, durante una llamada con el director de desarrollo de árbitros, Rich Rieker, y el vicepresidente de operaciones de árbitros, Matt McKendry.

Desde 2016, Pawol ha trabajado en ligas menores, luego de ser asignada a la Liga de la Costa del Golfo. Su desempeño la llevó a arbitrar el juego de campeonato de Triple-A en 2023 y a participar en juegos de entrenamiento de primavera tanto en 2024 como este año.

Antes de su carrera como árbitra profesional, fue seleccionada tres veces para el equipo de softbol de la conferencia en Hofstra y trabajó como árbitro de softbol de la NCAA entre 2010 y 2016.

El ascenso de Pawol llega 28 años después de que la NBA rompiera la barrera de género entre los árbitros, 10 años después de que la NFL contratara a su primera oficial femenina a tiempo completo y tres años tras la inclusión de mujeres árbitras en una Copa Mundial de fútbol masculino. Hasta ahora, la NHL sigue sin contar con una mujer árbitro en el hielo.