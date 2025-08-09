Devers jonronea por segundo día consecutivo, Gigantes pierden; Ferrer salva primero para Nacionales

Rafael Devers ha pegado tres jonrones y ha empujado siete vueltas en sus últimos siete partidos.

Rafael Devers la volvió a sacar por segundo partido consecutivo, pero el derecho Brad Lord lanzó pelota de seis entradas y apenas una carrera, y los Nacionales de Washington vencieron 4-2 a los Gigantes de San Francisco.

Devers sigue mejorando su ofensiva con los Gigantes, ya que en sus últimos siete partidos batea para .348 (de 23-8) con tres jonrones y siete remolcadas.

El cerrador dominicano José Ferrer logró su primer salvamento de la campaña para los Nacionales luego de lanzar una entrada y dos tercios en blanco.

Las tres primeras carreras de Washington fueron jonrones: James Wood (su número 25) en el mismo primer inning, y en el tercer episodio, Paul De Jong (3) y Josh Bell (14) se fueron para la calle.

Luego en el sexto, James Wood pegó un doble al center field para impulsar a Daylen Lile y poner el juego 4-0.

Los Gigantes intentaron descontar en el mismo sexto inning con el jonrón de Devers, y en el octavo con un elevado de sacrificio de Wilmer Flores al prado central que trajo a la goma a Heliot Ramos, pero no les alcanzó más tras la buena actuación de Ferrer en el montículo.

No pierden esperanzas

Tras su primera fecha límite como presidente de operaciones de b éisbol de los Gigantes , Buster Posey insistió en que no abandona las esperanzas de un puesto en los playoffs a pesar de ser vendedores.

Los Gigantes de San Francisco cambiaron al cerrador Camilo Doval a los Yankees de Nueva York y al jardinero Mike Yastrzemski a los Reales de Kansas City antes de la fecha límite de cambios. Los Gigantes recibieron prospectos a cambio de ambos jugadores, marcando una inesperada reestructuración del equipo, que recibió desde Boston a Devers.

Posey y el dirigente BobMelvin han expresado optimismo sobre sus jugadores consolidados, en el sentido de que son lo suficientemente buenos como para combinarse con los jóvenes recién llegados e intentar una carrera improbable por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.

San Francisco está a 4.5 juegos de ese lugar, que ocupan hoy los Mets de Nueva York.