Luis Gil y Framber Valdez salen sin decisión, Yankees superan a los Astros

Luis Gil solo permitió dos carreras en 5.1 entradas en su segunda salida del año. ( FUENTE EXTERNA )

Tanto Luis Gil como Framber Valdez salieron sin decisión en el partido que los Yankees de Nueva York vencieron 5-4 a los Astros de Houston, gracias a un cuadrangular del jardinero central Trent Grishman, en la octava entrada.

Gil agotó la que fue su segunda salida del año luego de un largo proceso de recuperación, y solo permitió dos carreras y seis hits en 5.1 entradas lanzadas en las que otorgó un boleto y ponchó a siete. Salió del juego con ventaja de 4-2, pero los relevistas Camilo Doval y Bednar permitieron que Houston empatara el marcador 4-4 en la octava entrada.

En lugar de que Devin Williams cerrara el juego, fue David Bednar, quien sacó cinco outs para llevarse la victoria tres días después de conseguir un salvamento con cinco outs.

Mientras que Valdez cedió cuatro carreras y ocho hits en 5.2 innings en las que dio cuatro bases por bolas y solo alcanzó a ponchar a uno.

Peña sigue bateando

El shortstop Jeremy Peña pegó su cuadrangular número 12 de la temporada, en su primer turno al bate adelentando de inmediato a los Astros 1-0 en el marcadaor.

Peña terminó el partido de 4-1, 1CA, 1CE, 1BB y ahora su promedio de bateo está en .320, el segundo mejor de la Liga Americana detrás de Aaron Judge (.339) que se fue de 2-1 con dos boletos.

En el cuarto episodio, Carlos Correa remolcó a Jesús Sánchez con un sencillo al prado derecho para empatar las acciones a dos vueltas, y luego en el quinto un sencillo impulsador de Giancarlo Santon coronó un inning de dos vueltas para los Bombarderos del bronx, que tomaron ventaja de 3-2.

Las acciones estaban empatadas a cuatro en el octavo, cuando Grishman pegó el tablazo que terminó decidiendo el partido.

Con el marcador empatado a 4 y el zurdo Bryan King en el montículo, Grisham hizo swing a un lanzamiento de 3-2 y bateó la pelota hacia el segundo piso del jardín derecho central.

Por los Astros, Jesús Sánchez se fue de 4-1, 1 CA.

Por los Yankees, Jasson Domínguez entró a jugar defensa en el octavo y cometió un error. Camilo Doval lanzó un tercio de una entrada, permitió dos carreras (una de ellas limpia), dio dos boletos y ponchó a uno.