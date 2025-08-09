Juan Soto la saca por tercer partido consecutivo; Mets vuelven a perder

Juan Soto sigue caliente con el madero para los Mets. ( FUENTE EXTERNA. )

Juan Soto sacó la pelota del parque por tercer partido consecutivo, pero eso no impidió que los Mets cayeran 7-4 ante los Cerveceros de Milwaukee, en lo que fue la sexta derrota seguida para el equipo.

El palo llegó en la quinta entrada para poner a los Mets arriba 4-3.

Soto, con su acostumbrada vista de águila para seleccionar pitcheos, le pegó de foul a los dos primeros lanzamientos de Aaron Asby, que decidió abrirle al dominicano con su sinker. Volvió a repetirle el mismo pitcheo, pero Soto lo dejó pasar, pues fue afuera de la zona de strike.

En el cuarto lanzamiento vino con un slider a 82.9 millas que cayó en el centro de la zona, y encontró el bate de Soto que hizo un swing violento a 105.5 mph, con el que depositó la pelota del otro lado del pared del jardín central, para el cuadrangular número 28 del quisqueyano.

Juan Soto - New York Mets (28)

pic.twitter.com/BganNRuMP5 — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) August 10, 2025

Soto había conectado jonrón también el viernes en el primer partido de la serie frente a los Cervceros.

Y el pasado miércoles (con un jonrón en el noveno episodio) fue el único jugador de los Mets que no se fue en blanco ante los envíos del lanzador de los Guardianes, Gavin Williams, que estuvo a dos outs de lanzar el primer juego sin hits ni carreras de la franquicia desde 1981.

Así fue el partido

William Contreras conectó un jonrón para coronar una séptima entrada de cuatro vueltasy los Cerveceros de Milwaukee remontaron para vencer en el marcador y así lograron su octava victoria consecutiva.

Pete Alonso consiguió el jonrón número 252 de su carrera, igualando el récord de la franquicia que era de Darryl Strawberry durante 37 años, pero los Mets volvieron a perder, ahora el décimo en los últimos 11, quedando a 4.5 juegos del líder Filadelfia en la División Este de la Liga Nacional.

Por los Mets, Starlin Martes ligó su cuarto jonrón de la estación y termino de 4-1, 1 CA, 1 CE; Soto de 4-1 con 1CE, 1cA, 1 BB; Ronny Mauricio se fue de 1-0. Gregory Soto lanzó la quinta entrada en blanco.