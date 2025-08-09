Kershaw tras victoria de Dodgers, dice que Scherzer lanza como cuando era más joven

Los lanzadores Max Scherzer (izquierda), de los Azulejos de Toronto y Clayton Kershaw de los Dodgers de Los Ángeles, intercambian camisetas antes del partido del viernes. ( FUENTE EXTERNA )

Tras el anticipado matchup entre dos futuros miembros del Salón de la Fama, Clayton Kershaw de los Dodgers, tuvo palabras de elogio para su amigo y competidor predilecto, Max Scherzer de Toronto, de quien comentó al final del partido, que su velocidad no ha cambiado con el paso de los años.

"Scherz estaba lanzando la pelota de maravilla. Estaba lanzando a una velocidad de 96 millas por hora esta noche. No parece que haya envejecido para nada", dijo Kershaw luego de quedarse con el triunfo luego de la victoria de los Dodgers 5-1 sobre los Azulejos.

El viernes por la noche, Scherzer (de 41 años) y Kershaw (37) se igualaron con seis sólidas entradas, antes de que llegara el jonrón de dos carreras de Mookie Betts que les dio la ventaja en la baja de la quinta a los Dodgers, colocando a Kershaw en camino a la victoria.

Tanto Kershaw como Scherzer suman ahora 218 victorias en su carrera, solo superadas por las 263 de Justin Verlander entre los lanzadores activos.

Scherzer ponchó a cinco, le conectaron seis hits y tres bases por bolas. Kershaw ponchó a cuatro y también tuvo mucho tráfico, pero su defensa realizó tres dobles matanzas tras él y limitó el daño a una carrera, siete hits y una base por bolas.

Admiración de Scherzer

"Me encanta competir contra él. Sabías que nos anotarían muchas carreras y que había que ser preciso, salir y competir con todas tus fuerzas. Desafortunadamente, no pudimos alcanzarlo tanto como nos hubiera gustado, pero él lanzó con todas sus fuerzas", dijo Scherzer tras un partido que se consideró de los más atractivos del 2025.

Scherzer y Kershaw se han enfrentado seis veces en sus legendarias carreras y compartieron brevemente equipo en los Dodgers en 2021. Ambos lanzadores se encuentran entre los mejores en la historia de la MLB, con dos anillos de Serie Mundial y tres premios Cy Young cada uno.

Kershaw también fue galardonado como Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2014.