Luego de los Yankees regresar a la derrota, el cerrador Williams afirma: ¨Ahora mismo yo apesto¨

Devin Willams entró a un juego empatado y permitió tres carreras que regresaron a los Yankees a la senda de la derrota. ( FUENTE EXTERNA )

El carrador de los Yankees, Devin Willams, dio un paso al frente debido a su participación en el revés más reciente de los Yankees, al perder el viernes 5-3 de los Astros de Houston.

Lo trajeron en un juego empatado, y el desenlace fue otra decepción.

Williams permitió tres carreras en el décimo, incluido un jonrón de dos vueltas del jardinero Taylor Trammell, para cargar con la derrota, y frenar así las expectativas de detener a los rivales para que los Yankees pudieran tener chance de colectar una segunda victoria seguida, luego de perder cinco en línea.

"No estoy realizando los pitcheos. Es muy simple. Ahora mismo, yo apesto". dijo el taponero después del partido. Williams ha permitido más carreras limpias esta temporada (28) que las que concedió en total entre 2022 y 2024 (26) con los Cerveceros de Milwaukee.

"No voy a decir que mi confianza esté tan alta como nunca. Obviamente, no por cómo han ido las cosas. Pero solo necesito conseguir buenos resultados y poner las cosas en marcha", indicó el dos veces All-Star.

En sus últimas cinco presentaciones, el pitcher de 30 años tiene una efectividad de 15.42, con dos derrotas y e igual número de oportunidades de salvamento desperdiciadas.

Una semana fatal

En cada una de las últimas tres derrotas de los Yankees, Devin Williams desperdició un salvamento o perdió el juego. El lunes, permitió el jonrón del empate en la novena entrada al infielder Joc Pederson de Texas. ¿El resultado del juego? : perdieron en la décima entrada.

El martes, permitió el sencillo de dos carreras del inicialista de los Rangers, Rowdy Tellez en la octava entrada. Los Yankees perdieron 2-0.

Y como si todo eso fuera poco, el viernes, ya los rivales lo tenían muy bien estudiado.

"Hoy (ayer), al hablar sobre Williams en la reunión de bateadores, Carlos (Correa) nos dio muy buenos consejos sobre él, su enfoque y cómo debemos abordarlo", dijo el mánager de los Astros Joe Espada. "Así que me sentí muy bien cuando llegó el momento para enfrentar a Williams".