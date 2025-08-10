La histórica Jen Pawol se une a otras cinco grandes mujeres; recibe evaluación positiva

La árbitra del home de la MLB, Jen Pawol, sale del diamante después de que los Bravos de Atlanta derrotaran a los Marlins de Miami en un partido de béisbol de la MLB entre los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta en Atlanta, Georgia, EE. UU., el 10 de agosto de 2025. ( EFE/EPA/ERIK S. LESSER )

Jen Pawol, quien se convirtió en la primera mujer en ser umpire en un juego de temporada regular de Grandes Ligas el sábado, estuvo detrás del plato para cantar bolas y strikes por primera vez en su carrera en Grandes Ligas el domingo en el último juego de la serie entre los Bravos y los Marlins en el Truist Park.

En un día por lo demás normal en el estadio, los Bravos aseguraron una victoria de 7-1 para llevarse cuatro de cinco contra los Marlins.

La mujer histórica se une a otras que pusieron igual sello en diferentes ligas. Son ellas:

Violet Palmer (1997): primera mujer árbitra en la historia de la NBA.

Shannon Eastin (2013): primera mujer árbitra en la historia de la NFL.

Sarah Thomas (2015): primera mujer en ser árbitra regular en la historia de la NFL.

Stephanie Frappart (2022) primera mujer árbitro árbitra en la historia de la Copa Mundial masculina.

Rebecca Welch (2023): primera mujer árbitra en la historia de la Premier League

La lista fue publicada por @OnHerTurf en su cuenta de X.

Pero todos los involucrados, por un breve momento, recordaron la importancia de la tarde cuando el coach de pitcheo de los Bravos, Rick Kranitz, le hizo una visita al abridor Joey Wentz en la parte alta de la cuarta.

“Fui al montículo y luego empecé a escuchar a la multitud”, dijo Kranitz a MLB.com. “Empezaron a aplaudir y dije: ‘Oh, ¿qué está pasando aquí?’. Ahí vi (a Pawol) venir (al montículo). Todos estuvimos de acuerdo: ‘Dejemos que venga hasta aquí. Metamos a la multitud en esto’”.

Su gorra la donó al Salón de la Fama.

A landmark day for women in baseball and another Diamond Dream achieved.



Jen Pawol is donating the cap she wore in her @MLB umpiring debut to the Hall of Fame. pic.twitter.com/davkgjMAW5 — National Baseball Hall of Fame and Museum ? (@baseballhall) August 9, 2025

Kranitz y Pawol tuvieron una breve charla mientras el coach regresaba a la cueva.

“Le pregunté cómo estaba. Y me dijo: ‘Ha sido un torbellino’. Entonces yo le dije: ‘Felicitaciones’. Recuerdo mi primera vez. No es fácil. Se manejó de forma excelente”.

“Siempre es genial ver cosas que son históricas”, agregó Kranitz. “Solo va a suceder una vez en la historia de este juego. Es increíble. Es genial”.

Impacto positivo

El objetivo de cualquier árbitro es tener el menor impacto posible en el resultado de un juego; como tal, para los jueces recién ascendidos, algunas de las evaluaciones más importantes vendrán inevitablemente de los jugadores.

En cuanto a los primeros lanzadores de Grandes Ligas que trabajaron con la zona de strike de Pawol -- Wentz y el abridor de los Marlins, Cal Quantrill -- no hubo quejas.

Después de ofrecer sus felicitaciones, Wentz tuvo poco que informar. “Intento no enfocarme en la zona, para ser honesto. Aunque pienso que estuvo bien”.

El árbitro del home de la MLB, Jen Pawol (izq.), canta un strike contra un bateador de los Miami Marlins mientras el receptor de los Atlanta Braves, Sean Murphy (der.), devuelve la pelota durante la primera entrada de un partido de béisbol de la MLB entre los Miami Marlins y los Atlanta Braves en Atlanta, Georgia, EE. UU., el 10 de agosto de 2025. (EFE/EPA/ERIK S. LESSER)

“De seguro que no la subieron desde Clase-A, ¿verdad?”, comentó Quantrill. “Estoy seguro de que estaba bien preparada, y creo que pensando en el futuro, si esto es normal, entonces nosotros también vamos a tratarlo como algo normal".

Y agregó: "Pienso que estuvo bien, y creo que hizo un trabajo de calidad. ... Creo que debe estar muy orgullosa de sí misma, y es algo genial ser parte de ello. Pero por otra parte, sólo es otro día”.

“Sé que es un gran día para ella, pero creo que parte de respetar eso es simplemente tratar de mantener las cosas de forma normal y profesional. La felicité después del primer inning, y por lo demás, me mantuve enfocado en mi juego”.

Evaluación positiva

El mánager de Quantrill, Clayton McCullough, tuvo una evaluación similarmente positiva del trabajo de Pawol detrás del plato. “Creo que Jen hizo un muy buen trabajo. Pienso que estuvo muy calmada allí atrás. Manejó y gestionó el juego muy bien. Y es un gran día para ella, un gran día para Major League Baseball”, señaló el dirigente de los Marlins. “La felicité de nuevo por eso, porque es todo un logro. Le deseo lo mejor en el futuro, ya que estoy seguro de que espera ser algún día un árbitro de Grandes Ligas a tiempo completo. Así que es un gran día para mucha gente", expresó.