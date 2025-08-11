Erick Almonte prefiere la expansión de Lidom sobre una Liga de Verano

Erick Almonte, presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro). ( FUENTE EXTERNA )

Más que una liga veraniega, el presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro), Erick Almonte, consideró que debe pensarse en la expansión de las franquicias de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana.

En algún momento, Lidom y Fenapepro han conversado sobre el tema, pero sin mayor profundidad. “Informalmente sí se ha hablado”, dijo Almonte, al referirse a una posible liga veraniega nacional.

Actualmente, la Federación Dominicana de Béisbol desarrolla una Liga de Verano, en la que solo participan equipos del Cibao.

Las conversaciones con Lidom incluso incluían la posibilidad de que las seis franquicias se involucraran, y se mencionó también una séptima en Baní, en la que tendría participación Miguel Tejada. Luego llegó la pandemia, y esos planes quedaron suspendidos.

Aunque Almonte valora la existencia de esa liga, por el momento tiene otras prioridades. “Lo que creo más realista sería una expansión de la liga dominicana. Pero lo veo muy distante”.

Ciertamente, Lidom -al ser una liga de carácter privado- mantiene el tema fuera de su carpeta de negociación.

Almonte sugiere que “inversionistas deben unirse y llevar un plan a la mesa”, como vía para que la expansión se convierta en una propuesta concreta.

Estadios para qué

El 12 de octubre de 2024, el presidente Luis Abinader, entregó el remozado Estadio José Briceño de Puerto Plata, con una inversión de RD$200 millones. Más recientemente, en julio de este año, también fue entregado el rehabilitado estadio de Los Toros, en Azua, con una inversión de RD$20 millones.

En junio de 2012, el expresidente Leonel Fernández, inauguró el remodelado Temístocles Metz, con una inversión de RD$148 millones.

Almonte valora esas obras como positivas para el deporte, pero cuestiona su uso. “Lo más extraño es la inversión que se hizo en Puerto Plata para estos fines, y nada. Increíble la cantidad de dinero que se invirtió ahí para nada”, expresó.

Para el dirigente, lo ideal sería unir esfuerzos y elevar de seis a ocho las franquicias que operan en la pelota invernal dominicana.