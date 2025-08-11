Inversionistas del nuevo Estadio Quisqueya son una incógnita; el Licey pidió reunión a la Comisión

De manera oficial se desconoce quiénes son los inversionistas interesados en desarrollar el nuevo Estadio Quisqueya, incluyendo sus zonas aledañas. También lo desconoce el presidente de la Comisión Consultiva, Jorge Subero Isa.

El líder de esa mesa de trabajo dejó claro que los interesados deben estar preparados para ambas situaciones: no solo levantar un nuevo parque, también modernizar el área.

En la ruta crítica, aún no se sabe si el Coliseo Carlos Teo Cruz seguirá en pie, ni el destino de los usuarios del estadio, como los Tigres del Licey y Leones del Escogido.

En el caso de los dos equipos capitalinos, "eso es un tema", dijo Subero Isa. Pero aclaró que no solo esas dos entidades, sino todos los interesados "serán escuchados".

La primera reunión de la Comisión fue el 17 de julio, fecha en la que se pidió un plazo de seis meses.

La posibilidad de "crear vistas públicas" en las que participen interesados, fanáticos, cronistas y otros sectores no está descartada por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia.

Ahora están en la fase de levantamiento. Al final la Comisión definirá si es factible o no un proyecto en la zona.

El deseo de Abinader

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha expresado su intención de contar con un moderno estadio. Sin embargo, explicó Subero Isa, el planteamiento va más allá.

El "proyecto integral" incluye otras edificaciones con el fin de modernizar la zona. "Ese es el deseo del presidente".

Por lo que "él ha dicho —el presidente de la República— es que él preferiría que se desarrollara la zona completa".

Para varias personas ha quedado claro que "la construcción del estadio por sí solo no es negocio". Subero Isa subrayó: "Lo que yo quiero es que la gente tenga la confianza, la certeza de que ahí no va a ver ningún maco, ni gato encerrado".

Propuesta de Panamá

El presidente de la Comisión informó que se recibió una propuesta preliminar de un grupo de arquitectos, al parecer de Panamá, para desarrollar un proyecto en los terrenos de la Feria Ganadera.

"Se conoció también, alguien que depositó, unos arquitectos, creo que de Panamá, que habían depositado en el Bandex un proyecto, o que iban a depositar en el Bandex para que la construcción fuera en la Feria Ganadera", dijo. "Ellos me llamaron y yo les dije que lo depositaran", explicó.

Al igual que otros interesados, los proponentes serán escuchados. El planteamiento se enmarca en la "ruta crítica" elaborada durante "seis meses", una etapa de levantamiento de información y documentación. "No podemos poner la carreta delante de los bueyes, porque no sabemos cuál es la decisión que se va a tomar".

Interesados

Los inversionistas todavía se mantienen al margen. "De lo que yo conozco se planteó el de Panamá, pero del Estadio Quisqueya en sí, porque lo que Bandex presentó fueron proyectos muy viejos". Tal parece que se habían depositado algunas ideas, pero "habría que verlos y actualizarlos".

En un momento se habló de construir solo el parque de pelota, sin considerar las zonas aledañas, explicó Subero Isa.

Eso cambió con el decreto: "Hoy en día estamos que dentro de las posibilidades está que se haga un proyecto integral", agregó el presidente de la Comisión.

Licey solicita una reunión El presidente de la Comisión, Subero Isa, informó que el titular de los Tigres del Licey, Miguel Guerra Armenteros, solicitó formalmente una reunión con el organismo. "En la reunión (del jueves) se conoció una comunicación enviada por el señor Guerra, presidente de los Tigres del Licey, solicitando un encuentro para hacer algunas exposiciones ante la Comisión", explicó Subero Isa. El directivo señaló que la solicitud fue acogida y que se brindará el espacio necesario para que Guerra presente todas las explicaciones y planteamientos que considere pertinentes. "Se decidió que, en su oportunidad, se le iba a dar la oportunidad de que hiciera todas las explicaciones de lugar, " no solamente a él, sino a cualquier persona interesada", expresó.