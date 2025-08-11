Gerrit Cole da un paso clave en su regreso tras cirugía Tommy John

Gerrit Cole volvió a sentir el roce de la pelota en la mano y la satisfacción de un objetivo cumplido. El as de los New York Yankees, que se recupera de una cirugía Tommy John en el codo derecho, completó el lunes una sesión de 20 lanzamientos desde terreno plano, marcando un avance significativo en su rehabilitación.

"Me sentí muy bien hoy. Fui bastante preciso y me divertí mucho", comentó el derecho de 34 años, sonriente, antes de que los Yankees iniciaran su serie de tres juegos contra los Minnesota Twins en el Bronx.

Cole comenzó su programa de lanzamientos cinco meses después de que el Dr. Neal ElAttrache, médico jefe de Los Angeles Dodgers, le colocara un refuerzo interno en el codo. El proceso habitual de recuperación se extiende alrededor de 14 meses, y el serpentinero llevaba semanas preparando el brazo para este momento. El plan contempla algunos meses más de trabajo antes de subir al montículo, con la meta de encarar una temporada baja sin limitaciones.

"Es un gran día, el primero lanzando", añadió Cole. "He estado preparándome para esto durante semanas. Es agradable salir, hacerlo y que todo salga bien".

Con un historial que incluye 153 victorias, 80 derrotas y una efectividad de 3.18 en 317 aperturas, Cole ha lanzado 1,954 entradas en 12 campañas, además de 133 1/3 episodios en postemporada. Su intervención quirúrgica fue una reconstrucción del ligamento con un refuerzo interno, pensada para dar mayor estabilidad. Desde mediados de abril, tras retirar el soporte que llevaba en el brazo, dedica entre 90 minutos y dos horas diarias a la rehabilitación.

Cole firmó con los Yankees un contrato de 324 millones de dólares por nueve años que lo vincula hasta 2028. Aunque no ha podido jugar, se ha mantenido presente en el dugout durante los juegos en casa e incluso participó como invitado en la transmisión de YES Network el pasado 17 de junio.

"Estoy emocionado por él", expresó el mánager Aaron Boone. "Ha hecho un gran trabajo con la rehabilitación y este es uno de esos hitos importantes en el camino. Es significativo alcanzarlo".

Su debut en 2024 se retrasó hasta el 19 de junio por una irritación nerviosa y edema en el codo derecho. Ese año finalizó con marca de 8-5 y efectividad de 3.41 en 17 aperturas, además de un 1-0 con efectividad de 2.17 en cinco salidas de postemporada. El problema físico se detectó tras su segunda apertura de entrenamiento primaveral, el pasado 6 de marzo, precisamente frente a los Twins.

