Agustín Ramírez: metido en la pelea por Novato del Año de la LN

Agustín Ramírez se consolida como una de las revelaciones del 2025 en la Liga Nacional, acumulando cifras ofensivas que lo colocan entre los principales candidatos al premio Novato del Año.

Ramírez ha participado en 93 partidos y presenta una línea ofensiva de .237/.283/.444, con 17 cuadrangulares y 52 remolcadas. Ha conectado 24 dobles y anotado 49 carreras, además de sumar siete bases robadas y ser capturado en dos intentos.

El máscara, de 23 años, batea .299 en 87 turnos al bate con corredores en posición anotadora, con tres cuadrangulares y 34 impulsadas en esas situaciones.

Ha mostrado su poder

Desde su promoción a las Grandes Ligas el 21 de abril, acumula 42 extrabases. Arrancó la jornada del lunes como líder en batazos de doble mérito (24) entre los novatos de MLB y se convirtió en el segundo jugador del equipo en llegar más rápido a 15 jonrones en su primera campaña, necesitando 79 partidos, solo detrás de los 71 de Giancarlo Stanton en 2010.

Sus batazos de 447 pies, el 13 de junio ante los Nacionales, y de 440 pies, el 26 de junio ante los Gigantes, son los más largos del equipo este año.

Su competencia

Isaac Collins y Jacob Misiorowski de los Cerveceros, Drake Baldwin y Aj Smith-Sawver de los Bravos y Luisangel Acuña de los Mets de Nueva York, son los principales contendientes que enfrentará el pelotero dominicano al momento que la Asociación de Escritores de Béisbol de América les toque votar por el premio.

Cosas a mejorar

El juego defensivo de Agustín Ramírez debe evolucionar.

Está segundo en errores entre los receptores (6), primero en passed balls (10) y cuarto en bases robadas permitidas (51).

Agustín Ramírez está segundo en cuadrangulares en Miami.

24

Dobles ha conectado el dominicano Agustín Ramírez, para liderar a los novatos de MLB.