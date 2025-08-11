Julio Rodríguez vs. Fernando Tatis Jr.: ¿quién domina hoy como jardinero?
En el total histórico, Tatis ha sido el bate más dominante pero la comparación es al día de hoy
Al grano: hoy, 11 de agosto de 2025, el valor total de temporada favorece (por poco) a Julio Rodríguez; el bate puro favorece a Fernando Tatis Jr. Eso dicen los números que me compartiste.
Valor total: Julio arriba por WAR (4.9 vs 4.7). El WAR engloba ofensiva, corrido de bases y defensa en el jardín; su ventaja sugiere mayor aporte global y un pelín más de volumen (más apariciones).
Bateo: Tatis gana en OPS (.796) y OPS+ (121). Se está embasando mejor (OBP .365 vs .311) y eso empuja su eficiencia ofensiva, aunque Julio un poco más de poder este año (.448 vs .431).
Conteo: Julio lleva más HR (23 vs 17). Tatis corre un poco más (24 vs 22 robos). En impulsadas y anotadas están parejos por contexto de lineup y turnos.
Carrera
- WAR carrera: Tatis 26.0 vs Julio 20.9.
- OPS+ carrera: Tatis 137 vs Julio 127.
Qué nos dicen —y qué no— estos datos
Como jardineros "hoy": el indicador integral (WAR) le da una ligera ventaja a Julio. No es una paliza; es un margen corto explicado por defensa/corrido y más inning disputado.
Como bateadores "hoy": Tatis está produciendo mejor por turno (OPS/OPS+). Si su defensa y volumen se alinean, puede rebasar en WAR en cualquier tramo.
- En trayectoria: Tatis ha sido el pelotero más impactante en términos ofensivos sostenidos (OPS+ 137), y acumula más valor total.
Veredicto, sin rodeos
2025, solo como jardineros: Julio Rodríguez va arriba por aporte global (WAR).
Bateo 2025: Fernando Tatis Jr..
Histórico: Fernando Tatis Jr. (mejor bate acumulado; más WAR total).