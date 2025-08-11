×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Fernando Tatis Jr.
Fernando Tatis Jr.

Julio Rodríguez vs. Fernando Tatis Jr.: ¿quién domina hoy como jardinero?

En el total histórico, Tatis ha sido el bate más dominante pero la comparación es al día de hoy

    Expandir imagen
    Julio Rodríguez vs. Fernando Tatis Jr.: ¿quién domina hoy como jardinero?
    El jardinero dominicano Julio Rodríguez (izquierda), de los Seattle Mariners, y Fernando Tatis Jr. (derecha), de los San Diego Padres. (FUENTE EXTERNA)

    Al grano: hoy, 11 de agosto de 2025, el valor total de temporada favorece (por poco) a Julio Rodríguez; el bate puro favorece a Fernando Tatis Jr. Eso dicen los números que me compartiste.

    Valor total: Julio arriba por WAR (4.9 vs 4.7). El WAR engloba ofensiva, corrido de bases y defensa en el jardín; su ventaja sugiere mayor aporte global y un pelín más de volumen (más apariciones).

    Bateo: Tatis gana en OPS (.796) y OPS+ (121). Se está embasando mejor (OBP .365 vs .311) y eso empuja su eficiencia ofensiva, aunque Julio un poco más de poder este año (.448 vs .431).

    Conteo: Julio lleva más HR (23 vs 17). Tatis corre un poco más (24 vs 22 robos). En impulsadas y anotadas están parejos por contexto de lineup y turnos.

    Carrera

    • WAR carrera: Tatis 26.0 vs Julio 20.9.
    • OPS+ carrera: Tatis 137 vs Julio 127.
    RELACIONADAS

    Qué nos dicen —y qué no— estos datos

    Como jardineros "hoy": el indicador integral (WAR) le da una ligera ventaja a Julio. No es una paliza; es un margen corto explicado por defensa/corrido y más inning disputado.

    Como bateadores "hoy": Tatis está produciendo mejor por turno (OPS/OPS+). Si su defensa y volumen se alinean, puede rebasar en WAR en cualquier tramo.

    • En trayectoria: Tatis ha sido el pelotero más impactante en términos ofensivos sostenidos (OPS+ 137), y acumula más valor total.

    Veredicto, sin rodeos

    2025, solo como jardineros: Julio Rodríguez va arriba por aporte global (WAR).

    Bateo 2025: Fernando Tatis Jr..

    Histórico: Fernando Tatis Jr. (mejor bate acumulado; más WAR total).

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.