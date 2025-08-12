José Offerman será exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

Fotografía de archivo de José Offerman en un partido de los Tigres del Licey, equipo para el que fue una pieza clave en las temporadas 1993-94, 2003-04 y 2005-06. El pelotero, que también jugó en Grandes Ligas, será exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. ( DIARIO LIBRE )

El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano anunció este lunes la escogencia de José Offerman como nuevo miembro de la Clase Inmortal 2025, cuya exaltación tendrá lugar el próximo domingo 16 de noviembre, durante el 59º Ceremonial de Exaltación, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La elección del exjugador de Grandes Ligas fue realizada por el Comité Permanente del Pabellón, según informó el presidente y vocero de la entidad, el doctor Dionisio Guzmán. Offerman fue escogido por el capítulo de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom), en reconocimiento a su destacada trayectoria como pelotero.

Offerman se convierte en el tercer seleccionado de este año, tras la elección de los propulsores Gonzalo Mejía y el fallecido Beato Miguel Cruz, quienes fueron reconocidos por su contribución al desarrollo del tenis de campo y el voleibol, respectivamente.

El acto de exaltación será presidido por el empresario Manuel Estrella, en calidad de presidente de honor del ceremonial.

Trayectoria en Lidom

Durante 12 temporadas en Lidom, José Offerman acumuló estadísticas sobresalientes en series regulares, semifinales y finales. Fue líder en bases robadas en las campañas 1989-90 y 1991-92, acumulando 80 robos de por vida, la décima mayor cifra histórica del torneo.

En round robin, se ubica segundo de por vida en carreras anotadas, hits, triples y bases robadas; es cuarto en dobles y total de bases alcanzadas. En la semifinal de 1995-96, estableció un récord con cinco triples, liderando además en Slugging y OPS. Fue líder en bases robadas en el Round Robin de 1991-92 y en carreras anotadas en 2003-04.

En series finales, fue colíder en bases robadas en 1997-98 y en anotadas en 2004-05. Sus registros en postemporada incluyen:

Round Robin: 199 hits, 106 carreras anotadas, 73 impulsadas.



Finales: 39 hits, 21 carreras anotadas. Fue pieza clave en los campeonatos logrados por los Tigres del Licey en 1993-94, 2003-04 y 2005-06. Participó en siete finales y 12 semifinales.

Con el Licey en semifinales, lidera al equipo en bases por bolas (105); es segundo en hits (186), triples (10), robos (31), carreras impulsadas (71) y anotadas (99).

Participación en Series del Caribe Offerman asistió a cinco Series del Caribe, siendo campeón en 1997 con las Águilas Cibaeñas, y en 2004 y 2008 con los Tigres del Licey.

Su promedio de bateo en el clásico caribeño es de .326, el decimotercero más alto en la historia del evento para jugadores con al menos 75 turnos, y el cuarto mejor entre los peloteros dominicanos. En la edición de 1997, lideró con 12 imparables, una marca compartida por un dominicano en ese torneo.

Carrera en Grandes Ligas Firmado por los Dodgers de Los Ángeles en 1986, debutó en las Grandes Ligas en agosto de 1990 y fue titular en el campocorto en 1992. En 1995, fue seleccionado para su primer Juego de Estrellas.

Bateador ambidiestro, se destacó por su contacto, acumulando 1,551 imparables y un promedio de bateo de .273. Participó en 1,651 partidos, con 5,681 turnos, 840 carreras anotadas, 537 impulsadas, 172 bases robadas, 252 dobles, 72 triples, 57 jonrones, OBP de .360 y OPS de .773. Se retiró el 2 de octubre de 2005.

Proceso de voto electrónico El Pabellón de la Fama recordó que continúa abierto el proceso de votación electrónica, en el cual los cronistas deportivos de todo el país pueden elegir a un pelotero y a un exatleta olímpico.

Dionisio Guzmán informó que la votación inició el pasado 22 de julio y que el plazo límite para emitir el sufragio es hasta el 24 de agosto.

En, participó en 344 partidos, con 1,437 apariciones al plato, 317 hits, 189 carreras anotadas, 119 impulsadas, 40 dobles, 10 triples, 10 jonrones, y un promedio de bateo de .260.