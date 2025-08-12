Los Medias Blancas inician la construcción de una academia de béisbol en RD

El ministro de Deportes Kelvin Cruz, junto al Comisionado de Béisbol Junior Noboa, el alcalde Ramón Candelaria y los directivos de los Chicago White Sox, al momento de dar el primer picazo de la nueva academia de la organización en el país. ( FUENTE EXTERNA )

Los Medias Blancas de Chicago dieron este martes el primer picazo para la construcción de su nueva academia de béisbol en el país, una obra que contará con una inversión de 12 millones de dólares y que promete convertirse en un referente de formación, desarrollo y proyección de talento joven en toda Latinoamérica.

El complejo será desarrollado por la empresa JN Academy Design y estará listo en unos doce meses; la misma será una instalación de primer nivel para los cientos de prospectos y entrenadores, además de generar un importante impacto económico y laboral en la zona.

Durante el acto, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, destacó la importancia de proyectos como este, que aportan de manera significativa al deporte, la juventud y la economía nacional.

“En nombre del presidente Luis Abinader, reiteramos el compromiso del Gobierno en garantizar un clima de inversión estable y condiciones óptimas para que iniciativas de esta magnitud puedan llevarse a cabo en la República Dominicana”, afirmó Cruz.

Por su parte, el Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa, expresó su agradecimiento al presidente Abinader “por generar un clima de confianza que atrae inversiones y fortalece el legado de producción y desarrollo del país”.

Noboa resaltó que, más allá de su impacto deportivo, esta obra impulsará el desarrollo económico local y contribuirá a consolidar el liderazgo de República Dominicana como cuna de grandes peloteros.

Janish estuvo presente

El director de desarrollo de ligas menores del conjunto, Paul Janish, agradeció el respaldo del Gobierno y subrayó que la prioridad de la organización es “elevar la excelencia en el compromiso y el desarrollo del talento.

El alcalde de Boca Chica, Ramón Candelaria, resaltó que la nueva academia no solo elevará el perfil deportivo del municipio, sino que también generará oportunidades para jóvenes atletas y fomentará el desarrollo integral de la comunidad.

Con décadas de presencia en el país, los Medias Blancas han operado anteriormente en Moca, Hato Mayor y Baseball City. Esta nueva academia representa un paso firme hacia el futuro, reafirmando el compromiso de la organización con el béisbol dominicano y con el desarrollo social de la nación.

Estuvieron en el acto también, el viceministro Franklin de la Mota; la alcaldesa Leocadia Núñez; el director de la oficina de MLB en el país, Nelson Tejada; de la organización Chicago estuvieron presentes Lowis Silverio, Katie Savarise, Jared Mcmahon, Geoff Head, David Keller y Welington Morrobel.