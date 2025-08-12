José Ramírez establece nueva marca para Cleveland con su partido de jonrones múltiples número 27

José Ramírez continúa con su tórrido bateo en el 2025. ( ARCHIVO/ AP )

José Ramírez conectó un par de jonrones solitarios en la victoria de los Guardianes por 4-3 sobre los Marlins, con lo que el jugador de 32 años es ahora el líder histórico de Cleveland en juegos con múltiples jonrones con 27.

Ramírez rompió un empate que tenía en ese encasillado con el miembro del Salón de la Fama Jim Thome y el cinco veces All-Star Albert Belle.

El siete veces All-Star conectó un tetrabase al right center contra el abridor de Miami, Janson Junk, en la primera entrada. Remolcó a Calvin Faucher con otro jonrón solitario al jardín derecho en la octava entrada.

Así fueron los dos cuadrangulares del antesalista quisqueyano:

José Ramírez - Cleveland Guardians (24)

pic.twitter.com/98hqG3qwuV — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) August 12, 2025

José Ramírez - Cleveland Guardians (25)

pic.twitter.com/lljSyMupHA — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) August 13, 2025

Fueron los cuadrangulares 24 y 25 de Ramírez que lidera a todos los antesalistas de las Grandes Ligas en porcentaje de embasarse (.368), y en OPS (.896). Los Guardianes mejoran su marca a 62-56, y se mantienen a un juego de los Yankees por el último puesto del Wild Card en la Liga Americana.

Los Guardianes se mantienen a cinco juegos por detrás de los Tigres, líderes de la Liga Central Americana (69-51). Detroit estaba en pleno partido contra los Medias Blancas cuando el encuentro de Cleveland se definió.

Así fue el partido

Los Guardianes empezaron con una ventaja de 3-0 hasta la quinta entrada cuan do los Marlins se sublevaron.

Miami empató con tres carreras en la quinto episodio gracias a que Dane Myers conectó un hit remolcador al left center field y el dominicano Otto López anotó gracias a un error en tiro del jardinero izquierdo de Cleveland, Steven Kwan, lo que llevó a Myers a tercera.

El criollo Heriberto Hernández conectó un doblete por la línea del jardín izquierdoo para impulsar a Myers.

El relevista Cade Smith(5-4) se quedó con la victoria luego de lanzar 1.1 IP en blanco.

Por los Marlins, Agustín Ramírez se fue de 5-1; Otto López de 4-0, 1CA, 1BB; Heriberto Hernández 4-1, 1CE; Ronny Henríquez lanzó 1 IP en blanco.

Por los Guardianes, José Ramírez terminó de 4-3, 2CE, 2CA; Carlos Santana de 3-0; Angel Martínez entró a jugar defensa y no agotó turnos al bate.