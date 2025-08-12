Junior Caminero y Rafael Devers lideran la ofensiva dominicana rumbo a las 100 remolcadas

Elly de la Cruz, Junior Caminero, Geraldo Perdomo y Rafael Devers proyectan empujar más de 100 vuelta en esta campaña. ( FUENTE EXTERNA )

Junior Caminero y Rafael Devers arrancaron la jornada del miércoles como líderes de carreras empujadas entre los peloteros dominicanos en Grandes Ligas este año.

Sin incluir los partidos del día, ambos han traído al plato 81 vueltas y se encaminan a sobrepasar la marca de las 100 remolcadas.

Caminero, que ha participado en 114 de los 120 juegos de los Rays de Tampa Bay, proyecta terminar con 109 empujadas, solo una detrás de Devers, quien apunta a 110, debido a que a los Gigantes les resta un partido más que a los Rays.

Geraldo Perdomo y Elly de la Cruz son los otros dos dominicanos que, al día de hoy, proyectan alcanzar las 100 remolcadas. El campocorto de los Diamondbacks de Arizona se perfila con 106, mientras que el de los Rojos de Cincinnati apunta a 100.

Rachas vivas

Las rachas de Marcell Ozuna que remolcó 104 en el 2024 y 100 en el 2023, y la de Juan Soto que tiene dos años consecutivos remolcando 109, corren peligro de mantenerse vivas.

El jardinero de los Metros que firmó en la agencia libre el más lucrativo contrato en la historia de MLB por 765 millones de dólares y 15 años tendrá que apurar el paso en los 44 partidos que le quedan a su equipo, porque tiene 67 y proyecta terminar con 91.

En el caso de Ozuna (56) es prácticamente imposible que lo logre, ya que proyecta 76.

El 2024 vio a seis toleteros quisqueyanos llegar a la marca de tres cifras, José Ramírez (118), Willy Adames (112), Soto (109), Manny Machado (105), Ozuna (104) y Vladimir Guerrero 103), la mayor cantidad desde 2021 cuando llegaron cuatro: Teoscar Hernández (116), Devers (113), Guerrero Jr. (111) y Ramírez (103).

Por encima de 90

Machado (98), Hernández (94) y Juan Soto (91) son los tres que proyectan terminar sobre las 90 empujadas y que con una buena actuación en la última parte de la campaña pueden acceder a la aristocrática marca.

El primero en lograrlo

El primer dominicano en lograr los 100 remolques en las Mayores fue Ricardo Carty en el 1970 vistiendo el uniforme de los Bravos de Atlanta.

"El Rico" terminó con 101, 25 cuadrangulares y 175 imparables en 136 que le valió para ganar el título de bateo con .366 de promedio.

Esa fue la única vez que lo logró, en el 1978 tuvo 99 repartidas entre los Azulejos de Toronto y los Atléticos de Oakland.

Cedeño le siguió

César Cedeño le siguió los pasos a Carty y se convirtió en el segundo criollo en lograr la hazaña en el 1974 con sus 102 remolques vistiendo el uniforme de los Astros de Houston.

Guerrero hizo historia

Pedro Guerrero hizo historia al convertirse en el primero en empujar 100 o más en años consecutivos al traer al plato 100 y 103 en las temporadas 1982 y 1983, respectivamente, vistiendo el uniforme de los Dodgers de Los Ángeles.

Más de uno

La primera vez que el país tuvo dos hombres que lograron la marca fue en el 1989, Jorge Bell (TOR) logró 104 y Guerrero (LAD) trajo 117.