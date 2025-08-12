Shohei Ohtani es demandado por US$240 millones: todo lo que se sabe del caso

Fotografía de archivo de Shohei Ohtani, superestrella de Los Ángeles Dodgers, quien enfrenta una demanda millonaria en Hawái. ( FUENTE EXTERNA )

Shohei Ohtani, la superestrella de Los Ángeles Dodgers, enfrenta una demanda millonaria en Hawái que lo coloca en el centro de un conflicto legal de alto perfil.

El desarrollador Kevin J. Hayes Sr. y la corredora de bienes raíces, Tomoko Matsumoto, lo acusan, junto a su agente Nez Balelo, de interferir de manera indebida en un proyecto inmobiliario de lujo valorado en 240 millones de dólares en la costa de Hapuna.

Los demandantes sostienen que trabajaron durante más de una década en el desarrollo The Vista at Mauna Kea Resort, un complejo de residencias dirigido a compradores de alto poder adquisitivo de Japón y Estados Unidos.

Según la denuncia presentada ante el Tribunal de Circuito de Hawái, ellos mismos invitaron a Ohtani a sumarse como imagen y primer residente para impulsar las ventas, firmando un contrato promocional en 2023.

Sin embargo, afirman que, una vez incorporado, Ohtani y su agente comenzaron a hacer exigencias especiales y a ejercer presión sobre el socio financiero del proyecto, Kingsbarn Realty Capital. Las presiones, según el escrito, incluyeron la advertencia de que el pelotero retiraría su apoyo promocional si no se modificaban las condiciones del acuerdo.

Finalmente, Hayes y Matsumoto fueron apartados del proyecto, perdiendo —según sus cálculos— honorarios, comisiones y ganancias futuras por ventas y gestión, lo que en conjunto asciende a 240 millones de dólares.

En la demanda se les acusa de interferencia ilícita en relaciones contractuales y enriquecimiento injusto, alegando que aprovecharon la fama del jugador para alterar el rumbo del negocio y excluir a quienes lo habían concebido.

El caso también señala que la imagen y el nombre de Ohtani fueron usados en campañas de marketing que sumaron valor al proyecto. En material promocional de 2024, el propio jugador describía a Hawái como su “paraíso” y anunciaba que construiría allí su casa de invierno, destacando sus playas y campos de golf.

El peso de antecedentes extradeportivos

Aunque este litigio es independiente, se da en un contexto en el que los vínculos cercanos a Ohtani ya habían estado bajo la lupa mediática.

En 2024, su exintérprete, Ippei Mizuhara, fue condenado a prisión federal tras admitir haber robado casi 17 millones de dólares de las cuentas del jugador para saldar deudas de apuestas. Aquello elevó la sensibilidad de la opinión pública y de la prensa hacia cualquier controversia relacionada con su círculo más cercano.

Próximos pasos legales

El caso se encuentra en una etapa inicial. Esto implica un periodo de intercambio de documentos, declaraciones y posibles negociaciones de acuerdo antes de llegar a juicio. Ni Ohtani ni su agente han emitido declaraciones públicas sobre el litigio, y continúan sus actividades profesionales mientras el proceso avanza.

En lo deportivo, el japonés, de 30 años, atraviesa su segunda temporada con los Dodgers tras firmar un contrato récord de 10 años y 700 millones de dólares. Fue pieza clave en la Serie Mundial del año pasado y suma cinco participaciones en el Juego de Estrellas y tres premios MVP.

Actualmente batea .284, con 42 cuadrangulares y 78 carreras impulsadas, liderando junto a su equipo la División Oeste de la Liga Nacional.

La gran incógnita ahora es si este caso legal —por su magnitud económica, la implicación de su imagen pública y las acusaciones de abuso de poder— tendrá impacto en su desempeño y en la gestión de su carrera fuera del diamante.