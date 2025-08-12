Dan apertura al Primer Torneo Vacacional de Pequeñas Ligas Juan Miguel Castillo

Juan Miguel Castillo organizador del evento junto al Director de la Junta Distrital de Maimon Divison Sanchez entregan la placa de dedicatoria al señor Alberto Hiraldo ( FUENTE EXTERNA )

Con la participación de las ligas Antera Mota, Bernardo Perez, Bryan Peña, La Chipa, José Nuñez, Aridio Garcia y las Anfitriona, Club Juventud Cristiana y Luis Paradis, fue puesto en marcha el primer torneo vacacional de pequeñas ligas Juan Miguel Castillo.

El evento que busca darle termino a las vacaciones escolares con un evento que los aglutine.

La competencia estará dedicada a Alberto Hiraldo ´´Kiko´´.

El alcalde del Distrito Municipal de Maimón, Divison Sanchez, valoró el montaje del evento, asi como la presencia de una gran cantidad de padres asi como los concejales de la junta distrital que dirige.

Sánchez asumió el compromiso de que se celebre todos los años y entregó los fondos para la celebración de la edición del 2025.

Las palabras de Castillo

El ideólogo del evento Juan Miguel Castillo agradeció a todos los presentes en la ceremonia, "este evento es un sueño hecho realidad, agradezco primero a Dios y a mi familia, agradezco el apoyo de toda la comunidad asi como a los dirigentes de pequeñas ligas por aceptar la invitación."

"Para Juan Miguel Castillo, organizador de este evento, es de grata satisfacción contar con la prudencia de las ligas participantes, las cuales desde hoy estarán batallando por la conquista de la Junta Distrital de Maimon, en el torneo dedicado al señor Alberto Hiraldo ´Kiko´, un señor que la da todo por nuestras instalaciones", afirmó.