Alcaraz celebra su victoria 50 y Comesaña rompe su techo en Cincinnati

Carlos Alcaraz sigue su arrolladora marcha en la ATP. ( EFE )

El español Carlos Alcaraz firmó este martes su triunfo 50 de la temporada para plantarse en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati, donde el argentino Francisco Comesaña rompió su barrera en esta categoría tras una extenuante batalla bajo el calor.

Comesaña resistió tres pelotas de partido en un duelo con el estadounidense Reilly Opelka en el que ambos tuvieron que recibir atención médica por el sofocante clima.

Las altas temperaturas del verano en el Medio Oeste estadounidense se alternaron con tramos de lluvia y con una tormenta nocturna que provocó la suspensión de varios partidos, incluidos los de Alexander Zverev y Ben Shelton.

Alcaraz, que salió a escena bajo el sol de la tarde, despachó al serbio Hamad Medjedovic en una hora y media de tenis más eficaz que vistoso.

El número dos mundial superó a Medjedovic (72°) por doble 6-4 y festejó su victoria 50 de la temporada, más que ningún otro jugador en la ATP, con apenas seis derrotas.

El español es el primer tenista en encadenar cuatro campañas seguidas con al menos 50 victorias desde que lo hiciera Novak Djokovic entre 2013 y 2016.

"Siempre digo que la temporada puede ser muy larga, son muchos torneos y más de la mitad de los partidos que juegas no te sientes tan bien. Esos días tienes que pensar de forma positiva", dijo Alcaraz sobre su marca.

El murciano, de 22 años, sigue el ritmo de Jannik Sinner, su gran rival en Cincinnati y líder de la ATP, que desembarcó el lunes en las eliminatorias de octavos, que se disputarán el miércoles.

Alcaraz pasó por un pequeño bajón en el segundo set, concediendo su único break, pero se mostró más concentrado que en su estreno ante el bosnio Damir Dzumhur, en el que se dejó una manga.

Calor y diluvio

En el arranque del programa, Francisco Comesaña (71°) resistió una extenuante montaña rusa de tres horas hasta tumbar a Reilly Opelka por 6-7 (4/7), 6-4 y 7-5.

El argentino, que encajó hasta 27 aces del gigante estadounidense (2,11m de altura), se sobrepuso primero a la pérdida de dos pelotas con las que pudo embolsarse el primer set.