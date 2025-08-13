Comisión Consultiva designa subcomisión legal para evaluar proyecto nuevo estadio

Angélica Noboa Pagán, coordinadora de la subcomisión que evaluará toda la documentación legal relativa al proyecto del nuevo Estadio Quisqueya. ( FUENTE EXTERNA )

Una subcomisión legal fue designada este miércoles en la cuarta reunión de la Comisión Consultiva creada por decreto presidencial para evaluar la construcción de un moderno estadio de béisbol.

Durante la celebración de la reunión virtual, el presidente de la Comisión Consultiva, el doctor Jorge Subero Isa, presentó la propuesta a los demás miembros y la misma fue aprobada a unanimidad.

Los reconocidos profesionales del derecho Angélica Noboa Pagán, Elka Scheker Mendoza, Edgar Torres Reynoso y Julissa Vásquez tendrán a cargo examinar y evaluar toda la documentación legal relativa al proyecto.

Noboa Pagán quedó designada coordinadora de la subcomisión, mientras que el destacado jurista Olivo Rodríguez Huertas será el asesor.

"Esta subcomisión podrá presentar informes y recomendaciones parciales sobre los asuntos encomendados. Estamos dando los pasos de rigor para dentro del período acordado hacer entrega al presidente de la República Luis Abinader Corona del informe final solicitado y por el cual emitió los decretos 306-25 y 378-25", expresó Subero Isa mediante un comunicado de prensa.

En el encuentro virtual participaron, además de Subero Isa, el ministro de deportes, Kelvin Cruz; Juan Mustafá, gerente general de Bandex; el director de la oficina del Comisionado de Béisbol, Junior Noboa; Vitelio Mejía Ortiz, presidente de LIDOM; Olivo Rodríguez Huertas, Angélica Noboa Pagán, Elka Scheker Mendoza, y Edgar Torres Reynoso, director ejecutivo.

La reunión se enmarca dentro del proceso de levantamiento de información y documentación relativa al proyecto, de conformidad con la primera ruta crítica aprobada por la Comisión en su primera reunión celebrada el 17 de julio del presente año.

El pasado jueves 7 la Comisión Consultiva celebró la tercera reunión recibiendo un informe de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), que preside Vitelio Mejía. En la ocasión, Subero Isa, acompañado de otros miembros de la mesa de trabajo que encabeza, hizo un recorrido por diferentes áreas del Estadio Quisqueya.