Ketel Marte y Geraldo Perdomo la sacan en victoria de Arizona; Laureano da el 17, San Diego gana

Geraldo Perdomo y Ketel Marte está en su cuarta temporada como combinación de doble matanzas de los Diamondbacks de Arizona. ( ARCHIVO/AP )

El intermedista Ketel Marte y el campocorto Geraldo Perdomo conectaron sendos cuadrangulares en la victoria de los Diamondbacks de Arizona 6-4 sobre los Rancheros de Texas.

El tablazo de Perdomo, su número 13 del año, llegó en la parte alta de la quinta entrada para acercar a su equipo 3-2 en el marcador. Mientras que el de Marte, su número 23 de la estación, fue un bambinazo de tres carreras que coronó un noveno episodio de cuatro vueltas para Arizona.

Arizona perdía 4-2 y se quedaba en su último out en la novena entrada cuando comenzó la improbable remontada contra el relevista texano Phil Maton. James McCann conectó un jonrón solitario por encima de la barda del jardín izquierdo para reducir la desventaja a 4-3.

Blaze Alexander se embasó tras un batazo, seguido por Geraldo Perdomo, que recibió boleto. Al día siguiente de haber conectado un jonrón de 445 pies que les dio la ventaja en la novena entrada, Marte logró un batazo de 413 pies a las gradas del jardín derecho para poner a los Diamondbacks arriba 6-4.

Por los Rangers, Ezequiel Durán se fue de 3-0.

Por Arizona, Marte de 5-4, 4CE, 1CA; Perdomo de 3-1, 1CE, 3CA

Dominicanos se destacan en San Diego

Manny Machado conectó su doble número 30 de la temporada para coronar un segundo inning de siete carreras y así ayudar a los Padres de San Diego a vencer 11-1 a los Gigantes de San Francisco, y de esa forma tomar el liderato de la división oeste con medio juego por encima de los Dodgers.

EL batazo de Machado remolcó dos vueltas, y la actuación de los dominicanos fue destacada en ese partido. Ramón Lauerano sigue su gran producción ofensiva tras llegar a San Diego, ya que pegó su jonrón 17 de la campaña.

Por los Padres, Fernando Tatis Jr. se fue de 3-2, 3CE, 1CA; Manny Machado de 4-1, 1 CA; Ramón Laureano de 4-3, 2CE, 3CA. Wandy Peralta, 0.1 IP, 1H.

Por los Gigantes, Rafael Devers de 4-1; Willy Adames terminó de 4-0.