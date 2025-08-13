VIDEO | Oneil Cruz es colocado en la lista de lesionados tras colisión en los jardines

Oneil Cruz se perderá al menos una semana. ( ARCHIVO/AP )

Los Piratas colocaron este miércoles al jardinero central Oneil Cruz en la lista de lesionados por conmoción cerebral, por al menos siete días, luego de que ayer saliera prematuramente en la derrota ante los Cerveceros, debido a una colisión con el jardinero izquierdo Jack Suwinski en un intento de atrapada.

El jardinero Ronny Simon fue ascendido desde la Triple A de Indianápolis, para cubrir el puesto en el roster.

Cruz, de 26 años, ha bateado para .207 con 18 jonrones, 51 carreras impulsadas y 34 bases robadas, líder en la Liga Nacional, en 108 juegos este año.

Así fue el momento del choque entre Cruz y Suwinski

Oneil Cruz was removed from the game with a head injury likely from this play pic.twitter.com/37Cc6rnMfP — Talkin´ Baseball (@TalkinBaseball_) August 13, 2025

Ajuste en el jardín

Oneil Cruz fue trasladado al jardín central tras el cambio que trajo a los Piratas a Isiah Kiner-Falefa. Aunque nunca había jugado regularmente en esa posición, Cruz respondió con una impresionante adaptabilidad: pasó de un valor defensivo de –3 outs above average (OAA) como campocorto a +2 OAA en el jardín central.

Además, su brazo demostró ser una herramienta letal: registró un promedio de 99.1 mph en sus diez mejores lanzamientos, el más potente entre todos los jugadores de posición en MLB.

Duro pero inconsistente

En mayo, Cruz conectó un jonrón que salió del bate a 122.9 mph, el más violento jamás registrado en la era Statcast (desde 2015). El batazo voló 432 pies y terminó en el río Allegheny . El mánager Don Kelly incluso lo calificando al patrullero criollo como "material de superestrella", destacando su energía contagiosa.

Sin embargo, su línea ofensiva de .207/.304/.398 no habla muy bien de su consistencia, y es lo que han estado esperando los Piratas, que su palos no sean solo fuertemente conectados, sino que además pueda manejar mejor su bate para que caigan en terreno de nadie.

Cruz encabeza el equipo en ponches con 145 en 392 turnos.