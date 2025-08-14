Filadelfia ajusta su estrategia: Nola regresa y Thomson apuesta por seis abridores

Este fin de semana, los Filis darán un giro en su rotación de abridores. Rob Thomson, el mánager del equipo, confirmó el jueves que implementará una rotación de seis lanzadores, aprovechando el regreso de Aaron Nola tras una lesión en el tobillo derecho.

Nola, de 32 años, está listo para subir al montículo el domingo en el cierre de la serie contra los Nacionales en Washington. Su retorno marca un momento clave para el club, que lidera la División Este de la Liga Nacional.

El plan continúa el lunes con Ranger Suárez enfrentando a los Marineros. La rotación se completa con Zack Wheeler, Cristopher Sánchez, Jesús Luzardo y Taijuan Walker, conformando un grupo diverso y potente que ha sido fundamental para el éxito de Philadelphia esta temporada.

No se sabe cuanto tiempo durará

Thomson, sin embargo, no se compromete a mantener esta fórmula por mucho tiempo. "Lo haremos al menos una vez, y luego veremos cómo seguimos", comentó, dejando abierta la posibilidad de ajustes según evolucione la situación.

La carga de trabajo ha sido intensa: los abridores de los Filis lideran las Grandes Ligas con 687? entradas lanzadas. Sánchez ya acumula 150?, mientras Wheeler suma 144?.

"Queremos darles un respiro a algunos de estos muchachos. Han estado trabajando duro todo el año", explicó Thomson. Aunque reconoció que esto implica reducir el bullpen, confía en encontrar el equilibrio necesario.

Nola no lanza en las mayores desde el 14 de mayo, pero sus números en Triple-A Lehigh Valley durante la rehabilitación son prometedores: efectividad de 2.19 y 17 ponches en 12? entradas.

Su regreso no solo refuerza la rotación, sino que podría marcar el inicio de una nueva etapa para los Filis en la recta final de la temporada.