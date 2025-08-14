La generación del siglo XXI: dominicanos que ya escriben su historia en Grandes Ligas

Wander Franco, Noelvi Marte, Ronny Mauricio y Agustín Ramírez forman parte de los primeros peloteros dominicanos nacidos en este siglo XXI que han debutado en las Grandes Ligas. Franco, sin embargo, vive un presente empañado por un caso judicial que lo mantiene fuera del terreno.

Este grupo representa lo más destacado de una generación que enfrenta un escenario exigente: en MLB pocos jugadores logran permanecer más de cinco temporadas. Las cifras lo confirman: apenas 62 de los 931 dominicanos registrados en Baseball Reference han alcanzado un lustro en el mejor béisbol del mundo.

Franco, pionero de nacidos en el siglo

Wander Franco (nacido el 1 de marzo de 2001) fue el primero de esta camada en debutar: el 22 de junio de 2021, con 20 años y tres meses, en una derrota de sus Rays de Tampa Bay 9-5 ante los Medias Rojas de Boston.

Su estreno llegó 44 años, 8 meses y 29 días después de que Osvaldo Virgil se convirtiera en el primer dominicano en MLB, en 1956.

Entre los peloteros de posición nacidos en 2001, Franco es el único que debutó en 2021. Su proyección se vio interrumpida por problemas extradeportivos, pese a haber firmado un contrato de 182 millones de dólares. En 265 juegos acumula 164 carreras anotadas, 130 impulsadas, 292 hits y 30 jonrones.

Otros debutantes

En la generación de 2002, el más destacado es Elly de la Cruz, de los Rojos de Cincinnati. En 379 encuentros suma 254 anotadas, 194 empujadas, 379 imparables, 20 triples y 57 jonrones, con 74 impulsadas en la presente temporada.

En la clase 2003, Junior Caminero, sensación de los Rays, lidera en impulsadas entre los nacidos en este siglo con 81 remolcadas y se proyecta para superar las 100 en la campaña.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/los-mas-destacados-936a3da3.png

Noelvi Marte, debutante en 2023, acumula en 152 partidos (hasta antes de los juegos de ayer) 65 anotadas, 66 impulsadas y 135 imparables, además de 13 jonrones.

Los brazos jóvenes

Entre los lanzadores, el pionero del siglo fue Justin Martínez (30 de julio de 2001), quien debutó el 7 de julio de 2023 con los Diamondbacks de Arizona. En tres temporadas presenta récord de 6-8 y 14 salvamentos. Otros lanzadores de esa generación llegaron en 2024 y 2025.

Proyección hacia el Clásico Mundial De la Cruz y Caminero son los candidatos más sólidos entre los nacidos en este siglo para integrar la selección dominicana en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Sin embargo, la competencia es fuerte: De la Cruz tendría que disputarse el puesto con Willy Adames, Geraldo Perdomo y Jeremy Peña, mientras que Caminero lo haría con José Ramírez y Manny Machado. Pese a todo, Franco, De la Cruz y Caminero —sumando bateadores y lanzadores— son, hasta ahora, los mayores referentes de la generación dominicana nacida en el siglo XXI, iniciada en 2001.