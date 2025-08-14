Vladimir Guerrero Jr., llegó a los 20 jonrones y Toronto no cede

Vladimir Guerrero Jr., observa la pelota de su cuadrangular número 20 de la temporada. ( FUENTE EXTERNA )

Vladimir Guerrero Jr. fue el protagonista de la noche al disparar un jonrón de dos carreras en la séptima entrada, guiando a los Toronto Blue Jays a una victoria 2-1 sobre los Chicago Cubs este jueves.

El batazo de Guerrero, ante un lanzamiento de Matthew Boyd, viajó 402 pies hacia el jardín central-izquierdo y significó su 20º cuadrangular de la temporada. Ese cañonazo no solo quebró el cero para Toronto, sino que impulsó la remontada y aseguró la serie a favor del conjunto que lidera la División Este de la Liga Americana.

Jugada clave

La conexión llegó en un momento clave: Boyd había permitido apenas un par de imparables en siete entradas. Sin embargo, después de que Davis Schneider recibiera base por bolas para abrir el séptimo episodio y Ernie Clement avanzara al corredor con toque de sacrificio, Guerrero aprovechó un conteo de 0-2 para conectar un batazo monumental que encendió al público en el Rogers Centre.

Max Scherzer (3-2) se encargó de sostener la ventaja con una sólida labor de siete entradas, permitiendo solo una carrera y cinco hits. El as mejoró a marca de 6-2 en 12 aperturas de por vida ante los Cachorros. Jeff Hoffman se encargó de cerrar el partido con su salvamento número 27 en 32 oportunidades, y los Blue Jays elevaron su récord en casa a 40-20.

Por Chicago, Boyd (11-6) cargó con la derrota pese a su destacada actuación monticular, en la que ponchó a cinco y solo otorgó una base por bolas. El único daño llegó precisamente con el cuadrangular de Guerrero Jr., que convirtió un partido de dominio de pitcheo en un triunfo crucial para Toronto.

En la ofensiva rival, Michael Busch conectó el único vuelacercas de los Cachorros, su 24º de la temporada, en la sexta entrada. El encuentro también marcó el debut en Grandes Ligas del prospecto canadiense Owen Caissie, quien nació a unos 30 kilómetros del estadio, pero se fue de 4-0 con un ponche.

Guerrero Jr., tres veces All-Star, continúa consolidando su papel como pilar ofensivo de los Azulejos. Con este cuadrangular, no solo reafirmó su poder, sino que mostró su capacidad de producir en momentos decisivos, manteniendo a Toronto firme en la cima de su división.