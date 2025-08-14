Junior Caminero lidera peloteros de RD en jonrones; Juan Soto y José Ramírez le secundan

Junior Caminero sigue teniendo una temporada de ensueño en Las Mayores. ( ARCHIVO/ AP )

La fiesta de tablazos de Junior Caminero, apenas en su primer año completo en Grandes Ligas, no parece tener fin. El infielder de 22 años totaliza 34 jonrones con los que está en sexto lugar en MLB, tercero en la Liga Americana y primero entre los peloteros dominicanos.

Caminero conecta un jonrón cada 13.38 turnos al bate. Su tetrabase 34 fue su undécimo desde la pausa del Juego de las Estrellas, con lo que está empatado en el tercer lugar por la mayor cantidad en la MLB, desde ese período.

Entre los criollos, le secundan Juan Soto(29), José Ramírez(25), Rafael Devers (23), Ketel Marte (23) y Julio Rodríguez (23) para completar los cinco primeros puestos del listado.

En el caso de Soto, el jardinero de los Mets se ha calentado en la producción jonronera, ya que ha pegado cuatro en sus últimos siete partidos. De su lado, José Ramírez acaba esta semana de establecer una nueva marca para los Guardianes de Cleveland.

Jugador Total de Jonrones Turnos Agotados Frecuencia por Turno Junior Caminero 34 455 13.38 Juan Soto 29 449 14.55 José Ramírez 25 439 17.56 Rafael Devers 23 454 19.74 Ketel Marte 23 330 14.35 Julio Rodríguez 23 496 21.56 Manny Machado 20 466 23.30 Marcell Ozuna 20 371 18.55 Elly de la Cruz 19 470 24.74 Vladimir Guerrero Jr. 19 451 23.74

El de Baní se acaba de convertir en el jugador de la franquicia con mayor cantidad de juegos de más de un cuadrangular con 27 cotejos, rompiendo un empate que tenía con el miembro de Cooperstown Jim Thome y el poderoso toletero Albert Belle.

Mientras que Marte acaba de completar su tercera campaña seguida de 20 o más jonrones, tras pegar 36 en 2024, y 25 en 2023. Julio Rodríguez ha sabido levantarse tras un lento inicio, y la sacado del parque 12 veces en sus últimos 30 juegos.

Marcell Ozuna se ha vuelto a encender a la hora de conseguir bambinazos, ya que lleva cinco en los últimos siete juegos.

Se han apagado

Manny Machado ha visto descender su producción jonronera ya que solo ha podido pegar uno en sus últimos 15 partidos. Luego de siete jonrones en junio, Elly de la Cruz solo la sacó una vez en julio, y no ha pegado ninguno en agosto.