Peña se recupera de un lento retorno luego de su lesión

La lesión de Jeremy Peña fue un golpe duro para los Astros de Houston. El campocorto dominicano se perdió todo el mes de julio.

Peña salió de la alineación por una dolencia en la costilla, justo cuando atravesaba un gran momento ofensivo, y se perdió la oportunidad de participar en el primer Juego de Estrellas de su carrera.

Su ausencia dejó a Houston sin uno de sus mejores bates durante todo julio, lo que provocó que la ofensiva del conjunto perdiera consistencia y que la lucha por el primer puesto de la División Oeste de la Liga Americana se apretara.

Al regresar, Peña no recuperó de inmediato su ritmo ofensivo: en sus primeros nueve juegos tuvo una línea ofensiva de .250/.308/.444.

Esas cifras no son malas, pero están algo alejadas del .322/.378/.489 que registró antes de la pausa del "Clásico Veraniego".

Si Peña logra reencontrar su mejor versión, los Astros pueden mantenerse competitivos.

Con el equipo inmerso en una cerrada lucha, necesitan a Peña más que nunca en el tramo final de la fase regular.

Seattle ha mejorado

Los Marineros han elevado su nivel de juego después de la fecha límite de cambios del 31 de julio, en la que adquirieron a Eugenio Suárez y Josh Naylor para unirlos a Julio Rodríguez y Cal Raleigh. Sin embargo, cayeron a 1.5 juegos de los Astros -que tuvieron día libre- tras perder ante los Orioles de Baltimore con marcador de 5-3. Seattle había ganado ocho al hilo, pero ahora ha perdido dos al hilo.

============05 Pie de foto (19293355)============

Peña se perdió el mes de julio con una lesión en el costado.