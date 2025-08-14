Peloteros dominicanos envían mensaje de apoyo a atletas dominicanos de Juegos Patrios

Daniel Reyes y Juan Soto sostienen las camisetas que serán utilizadas en los Juegos Patrios Juan Pablo Duarte de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Los jugadores dominicanos de los Mets de Nueva York Juan Soto, Ronny Mauricio, Frankie Montás y Gregory Soto enviaron mensajes de apoyo a los deportistas dominicanos que participarán en los Juegos Deportivos Juan Pablo Duarte 2025.

"Mucho éxito a las delegaciones que representan a sus respectivos lugares en estos Juegos Juan Pablo Duarte. Estoy seguro que todos sus desvelos, esfuerzos se verán recompensados con una medalla. ¡Felicidades a todas la delegaciones!", dijo Juan Soto.

El lanzador Frankie Montás, también le deseó éxito a los jóvenes dominicanos que competirán del 15 al 31 de agosto.

Ronny Mauricio, le deseó exito a los más de 2,300 jóvenes atletas que participarán en esta justa atlética en más de 20 disciplinas deportivas.

"Deseamos el mayor de los éxitos a nuestros atletas dominicanos residentes aquí que participarán en los Juegos Juan Pablo Duarte de NY 2025. Estamos seguros de que gracias a su preparación, enfoque y esfuerzo, pondrán el nombre de nuestro país en alto", dijo el lanzador zurdo Gregory Soto.

Los cuatro jugadores de los Metros, felicitaron al ministro de Deportes Kelvin Cruz, por su esfuerzo e interés de montar esta fiesta deportiva para la juventud dominicana residente en Nueva Jersey, Filadelfia, Providence, Connecticut, Nueva York y zonas aledañas.

¡Que su esfuerzo los lleve a hacer historia! ¡A poner en alto el nombre de nuestro país!", dijeron los peloteros.

Los deportes que estarán en competencia son:

Béisbol

Sóftbol

Judo

Karate

Natación

Baloncesto

Tae Kwon Do

Boliche

Dominó

Tablero

Tenis de Mesa

Tenis de Campo

Voleibol

Arco y Flecha, entre otras disciplinas.

El recorrido del "Fuego Patrio" arrancó el pasado sábado en el condado de Manhattan, recorriendo calles y avenidas, antes las miradas de cientos de dominicanos que salieron apoyar.

Los juegos tienen a Roberto Rojas, como director general, Pedro Pablo Pérez, director técnico y la organización de la Unión Deportiva Dominicana NY, que dirige Evaristo Madrigal.

El cronista y dirigente deportivo Daniel Reyes que organiza el softbol en ambas ramas y el béisbol, acompañó a los jugadores de los Metros mientras presentaban las camisetas que usarán los atletas en estos juegos deportivo.