Peloteros dominicanos envían mensaje de apoyo a atletas dominicanos de Juegos Patrios

La competencia será celebrada entre el 15 y el 31 de agosto

    Expandir imagen
    Peloteros dominicanos envían mensaje de apoyo a atletas dominicanos de Juegos Patrios
    Daniel Reyes y Juan Soto sostienen las camisetas que serán utilizadas en los Juegos Patrios Juan Pablo Duarte de Nueva York. (FUENTE EXTERNA)

    Los jugadores dominicanos de los Mets de Nueva York Juan Soto, Ronny Mauricio, Frankie Montás y Gregory Soto enviaron mensajes de apoyo a los deportistas dominicanos que participarán en los Juegos Deportivos Juan Pablo Duarte 2025

    "Mucho éxito a las delegaciones que representan a sus respectivos lugares en estos Juegos Juan Pablo Duarte. Estoy seguro que todos sus desvelos, esfuerzos se verán recompensados con una medalla. ¡Felicidades a todas la delegaciones!", dijo Juan Soto.

    El lanzador Frankie Montás, también le deseó éxito a los jóvenes dominicanos que competirán del 15 al 31 de agosto. 

    Ronny Mauricio, le deseó exito a los más de 2,300 jóvenes atletas que participarán en esta justa atlética en más de 20 disciplinas deportivas.

    "Deseamos el mayor de los éxitos a nuestros atletas dominicanos residentes aquí que participarán en los Juegos Juan Pablo Duarte de NY 2025. Estamos seguros de que gracias a su preparación, enfoque y esfuerzo, pondrán el nombre de nuestro país en alto", dijo el lanzador zurdo Gregory Soto.

    Los cuatro jugadores de los Metros, felicitaron al ministro de Deportes Kelvin Cruz, por su esfuerzo e interés de montar esta fiesta deportiva para la juventud dominicana residente en Nueva Jersey, Filadelfia, Providence, Connecticut, Nueva York y zonas aledañas. 

    ¡Que su esfuerzo los lleve a hacer historia! ¡A poner en alto el nombre de nuestro país!", dijeron los peloteros. 

    Los deportes que estarán en competencia son:

    • Béisbol
    • Sóftbol
    • Judo
    • Karate
    • Natación
    • Baloncesto
    • Tae Kwon Do
    • Boliche
    • Dominó
    • Tablero
    • Tenis de Mesa
    • Tenis de Campo
    • Voleibol
    • Arco y Flecha, entre otras disciplinas.

    El recorrido del "Fuego Patrio" arrancó el pasado sábado en el condado de Manhattan, recorriendo calles y avenidas, antes las miradas de cientos de dominicanos que salieron apoyar.

    Los juegos tienen a Roberto Rojas, como director general, Pedro Pablo Pérez, director técnico y la organización de la Unión Deportiva Dominicana NY, que dirige Evaristo Madrigal.

    El cronista y dirigente deportivo Daniel Reyes que organiza el softbol en ambas ramas y el béisbol, acompañó a los jugadores de los Metros mientras presentaban las camisetas que usarán los atletas en estos juegos deportivo.

