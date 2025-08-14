Resumen: Rodríguez, Guerrero Jr. y Tena brillan en jornada de Grandes Ligas

La jornada del jueves en las Grandes Ligas estuvo marcada por actuaciones estelares de peloteros dominicanos que impulsaron a sus equipos a la victoria.

Desde el cuadrangular decisivo de Vladimir Guerrero Jr. para Toronto, el batazo de dos carreras de Julio Rodríguez en Seattle y el sencillo ganador de José Tena con Washington, hasta el relevo triunfal de Rafael Montero con Detroit, los quisqueyanos dejaron su huella en seis intensos encuentros.

Otro que se destacó en la jornada fue el antesalista de los Guardianes de Cleveland, José Ramírez, en la remontada de Cleveland.

Orioles 5-3 Mariners

El japonés Tomoyuki Sugano (10-5) se apuntó la victoria tras 5.1 entradas de labor antes de una larga pausa por lluvia, y Baltimore superó 5-3 a Seattle. Logan Evans (6-5) cargó con la derrota.

El dominicano Julio Rodríguez brilló por los Mariners con un jonrón de dos carreras en la sexta entrada, terminando de 3-1, y acercando a su equipo en el marcador.

Blue Jays 2-1 Cubs

Max Scherzer (3-2) trabajó 7.1 entradas de calidad y un jonrón de dos carreras de Vladimir Guerrero Jr. en el séptimo inning dio a Toronto un triunfo 2-1 sobre los Cubs. Matthew Boyd (11-6) fue el derrotado.

Guerrero Jr., conectó su cuadrangular número 20 de la temporada, rompiendo el empate y siendo la figura ofensiva del encuentro.

Guardians 9-4 Marlins

Tanner Bibee (9-9) logró su quinta victoria consecutiva y los Guardians remontaron para vencer 9-4 a Miami. Edward Cabrera (6-6) permitió cinco carreras y cargó con la derrota.

José Ramírez encabezó la ofensiva de Cleveland con tres imparables y tres anotadas, mientras el novato Ángel Martínez aportó un hit y una carrera.

Por los Marlins, Agustín Ramírez (3-1, una anotada y una empujada), Otto López (4-1) y Heriberto Hernández (4-1, una empujada) mantuvieron el aporte dominicano.

Nationals 3-2 Phillies

Shinnosuke Ogasawara (1-1) consiguió su primera victoria en MLB y los Nationals superaron 3-2 a los Phillies, con Jesús Luzardo (11-6) cargando con la derrota.

El dominicano José Tena fue clave al disparar un sencillo de dos carreras en la séptima entrada que volteó el marcador, terminando de 3-1 con dos impulsadas.

Braves 4-3 Mets

Bryce Elder (5-9) lanzó siete sólidas entradas y Atlanta venció 4-3 a los Mets. Tyler Rogers fue el derrotado.

Los dominicanos: Marcell Ozuna (3-0) y Vidal Bruján (4-0) por Atlanta, mientras que Juan Soto (3-1, una anotada), Ronny Mauricio (3-0) y Starling Marte (1-0) aportaron en menor medida para Nueva York.

Tigers 4-3 Twins (11 innings)

Rafael Montero (1-1) consiguió el triunfo tras asegurar los últimos cuatro outs y Detroit dejó en el terreno 4-3 a Minnesota en 11 episodios. Erasmo Ramírez (0-1) sufrió la derrota.

El derecho dominicano Montero fue decisivo desde el bullpen para preservar el empate y aprovechar la oportunidad ganadora en la última entrada.