Marichal, el "Monstruo de Laguna Verde" tiene su torneo dedicado; "Me siento muy halagado"

El torneo 2025-2026 llevará el nombre de Juan Antonio Marichal Sánchez. ( FUENTE EXTERNA )

El líder de efectividad de todos los tiempos de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana es la figura a la que la Lidom le dedica el próximo torneo de béisbol otoño-invernal, que se llamará Juan Marichal.

Con 1.87 de efectividad, Juan Antonio Marichal Sánchez lidera a todos los lanzadores que han desfilado por la pelota otoño-invernal de República Dominicana.

Al vislumbrarse esa noche en el montículo del parque que lleva su nombre, no esconde las futuras sensaciones. "Seguro que me emociona muchísimo y esperamos estar por allá para esa fecha y hacer presencia de ese momento, lo cual no vamos a olvidar nunca ese día", dijo.

La Lidom hizo el anuncio este jueves y el júbilo se hace parte de la motivación de Marichal.

"Me siento muy halagado. Acabo de conversar con el señor Vitelio Mejía (presidente de Lidom) para darle las gracias por esa decisión que tomó la Liga y me siento feliz y contento con esa dedicatoria", dijo Marichal a Diario Libre en una entrevista por teléfono.

"Este campeonato se dedicará a él como muestra de gratitud por su legado y por inspirar a generaciones enteras de peloteros", dijo Mejía en un comunicado de prensa.

Inmortalizado en Cooperstown en 1983 por su brillante carrera en Grandes Ligas, exaltado al Pabellón de la Fama en República Dominicana en el XIV Ceremonial del año 1980, Marichal recibe la distinción de la dedicatoria con halago, sin importar el tiempo transcurrido.

Lo importante es que llegó, en todo caso, sin importar lo tarde que llegue, pero que sea efectivo. "Seguro", dijo con una clara sonrisa el exlanzador que jugó ocho temporadas con los Leones del Escogido, su equipo de toda la vida.

Debió ser antes, pero "las cosas siempre se les da en su debido tiempo. Igual lo acepto con el mismo amor".

El público

Una vez conocida la información, los seguidores del juego exhibieron su satisfacción por la dedicatoria al nativo de Laguna Verde, Montecristi.

"Enhorabuena", escribió un usuario en la cuenta de IG de Diario Libre. Emoticones de aplausos publicaron otros. "Bien hecho", escribió un tercero.

Marichal no falló en agradecer por igual. "Me siento agradecido de ese público que lo haya tomado positivamente", dijo una de las figuras deportivas con mayor aceptación en el país.

Esa es la respuesta a la consideración que, por igual, señaló el presidente de Lidom. "Juan Marichal no solo representa la excelencia en el montículo, sino también los más altos valores del deporte", dijo Mejía Ortiz.

"Su disciplina, talento y espíritu competitivo lo convirtieron en un referente mundial y en un orgullo eterno para la República Dominicana".

Marichal correspondió el halago con altura similar. "Me siento agradecido y halagado por los gestos de tantos compueblanos", dijo.

Con yaque y gorra del Escogido La apertura del torneo está marcada para el 15 de octubre. Esa noche en el Quisqueya, Marichal 87 años (5 días antes de su cumpleaños 88) subirá al montículo donde tantas veces lanzó para acumular en la Liga, 32 juegos completos, tercero y ocho blanqueadas, cuarto. El parque será más que emotivo para el Dominican Dandy, pues el Estadio se llama Quisqueya Juan Marichal, una estatua tiene está frente al parque y la silueta del parque lo muestra con su pierna encampanada. Es como mucho para disfrutar. "Seguro, seguro, disfrutar todo eso con los añitos que me quedan", dijo. Es temprano aún, pero esa noche hay posibilidades que se vista con un yaque del Escogido. "Es posible, es posible", repite. Y precisa: "Y una gorra también".