Juan Soto llegó a 30 jonrones y 70 empujadas, pero Mets siguen en caída libre
Carlos Estévez salvó su partido 31 y Sandy Alcántara lanzó bien
Juan Soto disparó un jonrón solitario, su número 30 de la campaña, pero no pudo evitar que los Mets volvieran a caer, esta vez ante los Marineros de Seattle por 11-9, en el Citi Field de Nueva York.
Soto llegó a 70 vueltas remolcadas en la campaña. Su compatriota Ronny Mauricio se fue de 4-2, con un robo. Por los ganadores, el quisqueyano Julio Rodríguez despachó un par de dobles en seis visitas al plato y empujó dos vueltas.
Fue un choque donde el receptor Cal Raleigh disparó su vuelacercas 46 del curso y alcanzó las 100 vueltas producidas.
Los de Queens cayeron por tercera vez en fila y por novena ocasión en sus últimos 10 encuentros para alejarse a seis partidos completos de los Filis, en la División Este de la Liga Nacional.
- En Toronto, Vladimir Guerrero Jr., consiguió su doblete 30 de la campaña en el triunfo de los Azulejos por 6-5 sobre los Rangers de Texas.
En Cincinnati, Elly de la Cruz pegó su doblete 25 de la campaña y produjo dos vueltas para llegar a 76 en el revés de los Rojos por 10-8 ante los Cerveceros de Milwaukee, que extendieron a 13 su cadena de triunfos.
Miguel Andújar se fue de 4-2 y remolcó una carrera por los derrotados.
El pitcheo
En Kansas City, Carlos Estévez retiró a los tres bateadores que enfrentó en el noveno por la vía del ponches y se apuntó su rescate 31 de la campaña en la victoria de los Reales por 3-1 sobre los Medias Blancas de Chicago.
- En Boston, Sandy Alcántara trabajó seis entradas donde limitó a los Medias Rojas a solo dos hits y una carrera mientras que ponchaba a siete en la derrota de los Marlins por 2-1.
El derecho azuano mejoró su efectividad a 6.31. Por los derrotados, Otto López se fue de 4-1 y Agustín Ramírez de 4-0.
En Houston, Framber Valdez fue castigado con seis imparables y tres vueltas en 6.2 entradas en el revés de los Astros por 7-0 ante los Orioles. Valdez (11-6, 3.01) cedió un boleto y retiró a seis por la vía del ponche. Yainer Díaz se fue de 3-0 por los derrotados.