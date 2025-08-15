Juan Soto llegó a 30 jonrones y 70 empujadas, pero Mets siguen en caída libre

Juan Soto tiene 30 vuelacercas cuando resta un mes y medio de la temporada. ( FUENTE EXTERNA )

Juan Soto disparó un jonrón solitario, su número 30 de la campaña, pero no pudo evitar que los Mets volvieran a caer, esta vez ante los Marineros de Seattle por 11-9, en el Citi Field de Nueva York.

Soto llegó a 70 vueltas remolcadas en la campaña. Su compatriota Ronny Mauricio se fue de 4-2, con un robo. Por los ganadores, el quisqueyano Julio Rodríguez despachó un par de dobles en seis visitas al plato y empujó dos vueltas.

Fue un choque donde el receptor Cal Raleigh disparó su vuelacercas 46 del curso y alcanzó las 100 vueltas producidas.

Los de Queens cayeron por tercera vez en fila y por novena ocasión en sus últimos 10 encuentros para alejarse a seis partidos completos de los Filis, en la División Este de la Liga Nacional.

En Toronto, Vladimir Guerrero Jr., consiguió su doblete 30 de la campaña en el triunfo de los Azulejos por 6-5 sobre los Rangers de Texas.

En Cincinnati, Elly de la Cruz pegó su doblete 25 de la campaña y produjo dos vueltas para llegar a 76 en el revés de los Rojos por 10-8 ante los Cerveceros de Milwaukee, que extendieron a 13 su cadena de triunfos.

Miguel Andújar se fue de 4-2 y remolcó una carrera por los derrotados.

El pitcheo

En Kansas City, Carlos Estévez retiró a los tres bateadores que enfrentó en el noveno por la vía del ponches y se apuntó su rescate 31 de la campaña en la victoria de los Reales por 3-1 sobre los Medias Blancas de Chicago.

En Boston, Sandy Alcántara trabajó seis entradas donde limitó a los Medias Rojas a solo dos hits y una carrera mientras que ponchaba a siete en la derrota de los Marlins por 2-1.

El derecho azuano mejoró su efectividad a 6.31. Por los derrotados, Otto López se fue de 4-1 y Agustín Ramírez de 4-0.

En Houston, Framber Valdez fue castigado con seis imparables y tres vueltas en 6.2 entradas en el revés de los Astros por 7-0 ante los Orioles. Valdez (11-6, 3.01) cedió un boleto y retiró a seis por la vía del ponche. Yainer Díaz se fue de 3-0 por los derrotados.