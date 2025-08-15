La MLB en conversaciones con Apple, NBC y Netflix para la transmisión de "Sunday Night Baseball"

La MLB retomó las negociaciones con ESPN sobre la transmisiones bajo nuevas condiciones. ( FUENTE EXTERNA )

La MLB busca redistribuir la transmisión de algunos de sus partidos tras una nueva relación con ESPN. Los ejecutivos de la Major League Baseball están en negociaciones con NBC, Apple, Netflix y ESPN para crear nuevos paquetes de transmisión, según Andrew Marchand de The Athletic.

NBC/Peacock y Apple TV++ son contendientes para hacerse cargo de "Sunday Night Baseball" y los partidos de la primera ronda de los playoffs, según Marchand. NBC presentó una oferta original para hacerse cargo de "Sunday Night Baseball" en mayo, y Apple surgió como contendiente posteriormente.

"Sunday Night Baseball", considerado uno de los programas insignia de la MLB, se ha transmitido por ESPN durante más de 30 años, pero formaba parte del acuerdo que ESPN y la MLB rescindieron mutuamente en febrero. Entre ocho y doce partidos de primera ronda de los playoffs también formaban parte de ese acuerdo.

Sin embargo, tras reanudar la relación en junio, ESPN podría añadir partidos de la MLB entre semana, además de una presencia digital más diaria, según Marchand. Netflix se ha convertido en un posible destino para el Derby de Jonrones —otro activo del anterior acuerdo con ESPN—, y varios medios informaron sobre el posible acuerdo la semana pasada.

Según Marchand, los acuerdos no se han finalizado y otros medios pueden intervenir en las negociaciones mientras las conversaciones estén activas. Se espera que los contratos tengan una duración de tres temporadas.

La relación entre la MLB y ESPN

En febrero, la MLB y ESPN atravesaron una ruptura bastante pública, en la que la liga y la cadena acordaron "mutuamente" rescindir su acuerdo de transmisión a pesar de tener contrato hasta 2028. El acuerdo tenía como fecha límite de rescisión el 1 de marzo de 2025 para ambas partes.

Según informes, el acuerdo tenía un valor promedio anual de 550 millones de dólares, pero ESPN supuestamente le había pedido a la MLB que aceptara una tarifa de derechos más baja, lo cual la MLB rechazó. Un memorando del comisionado de la MLB, Rob Manfred, señalaba su frustración por la "cobertura mínima" que la MLB recibía en ESPN a pesar del contrato.

Cuatro meses después, ambos decidieron intentarlo de nuevo. Marchand informó el 30 de junio que la MLB y ESPN habían reanudado las conversaciones sobre un posible acuerdo para mantener a la cadena involucrada.

Las conversaciones se centraron en los derechos locales y en partes del antiguo paquete de ESPN, pero excluyendo algunos de los juegos más importantes.

Marchand informó en ese momento que Manfred esperaba tener un acuerdo para el Juego de las Estrellas, pero las negociaciones parecen haber tardado más de lo previsto inicialmente. No está claro cuándo se concretarán estos nuevos acuerdos ni quién más podría surgir como posible contendiente mientras tanto.