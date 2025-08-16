Academia Amaury Nina lamenta fallecimiento del prospecto Gustavo Talmare

La Academia Amaury Nina, dedicada a la formación y desarrollo de talentos del béisbol, expresó su más profundo pesar por el fallecimiento del joven prospecto Gustavo Talmare, de 14 años, ocurrido la madrugada de este sábado a causa de ahogamiento en una laguna.

De acuerdo con la información ofrecida por la academia, ayer viernes en la tarde, Gustavo participó en un juego de práctica en las instalaciones del complejo ubicado en Santo Domingo Este y al terminar salió junto a otros cuatro compañeros y se desplazó a la laguna situada a 40 minutos de distancia, donde ocurrió la tragedia.

"Este es un momento devastador. Gustavo no solo era un talento prometedor, era un joven lleno de sueños y cualidades humanas que lo hacían muy especial para todos. En nombre de la Academia Amaury Nina, enviamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a sus padres, familiares y amigos en este momento tan doloroso", expresó Amaury Nina, entrenador y propietario de la academia.

El cuerpo sin vida del joven pelotero fue recuperado por miembros de los organismos de socorro, como el 911 y la Fuerza Aérea Dominicana, quienes trabajaron toda la noche y la madrugada de este sábado.

Jugó en la Serie del Caribe Kids

Gustavo Talmare, reconocido por su entusiasmo y talento en el terreno de juego, formó parte de la selección dominicana que representó al país en la Serie del Caribe Kids 2024, celebrada en Panamá, donde ganó el premio como Jugador Más Valioso por ser líder en cuadrangulares.