Fallece prospecto del béisbol Gustavo Talmaré a los 14 años de edad

Fotografía de archivo de Gustavo Talmaré, quien falleció ahogado el viernes 15 de agosto del 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El béisbol de la República Dominicana está de luto tras la muerte de Gustavo Talmaré , un prospecto de apenas 14 años que se había ganado la admiración del público por su talento y carisma. El adolescente falleció la noche del viernes 15 de agosto, según confirmó ESPN Digital.

Talmaré había brillado en 2023 como el jugador dominicano más destacado en el Mundial Sub-12 de Béisbol y en 2024 se consagró como Jugador Más Valioso de la primera Serie del Caribe Kids, donde su actuación cautivó a la fanaticada.

Amaurys Nina, entrenador y propietario de la academia donde se formaba el joven pelotero, confirmó la noticia. "Quedé devastado al enterarme", expresó a ESPN Digital.

El dirigente explicó que Talmaré había salido de la academia el viernes por la tarde, como es costumbre de los jugadores cada fin de semana, pero desconocía su paradero desde entonces.

Nina relató que el cuerpo del adolescente fue hallado en una laguna a unos 40 minutos de la academia. "No puedo explicarme qué hacía en ese lugar. No tengo los detalles de cómo terminó ahí, pero las autoridades están investigando el suceso", agregó.

La trágica noticia también fue confirmada por Valentín Contreras Núñez, miembro de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) y coordinador del equipo quisqueyano en la Serie del Caribe Kids 2024.

En un mensaje en sus redes sociales, Contreras lamentó profundamente la partida del joven y envió fuerza a su familia, compañeros y entrenadores.

De acuerdo con un reporte preliminar de la Policía Nacional, Talmaré falleció por asfixia por inmersión tras caer en la Laguna del Toro, en la zona de El Toro del municipio Guerra, mientras presuntamente buscaba frutos.

El caso está bajo investigación del departamento de homicidios.

Academia Amaury Nina lamenta del deceso

La Academia Amaury Nina, dedicada a la formación y desarrollo de talentos del béisbol, expresó su más profundo pesar por el fallecimiento del joven prospecto Gustavo Talmaré , de 14 años, ocurrido la noche del viernes a causa de ahogamiento en una laguna.

De acuerdo con la información ofrecida por la academia, ayer viernes en la tarde, Gustavo participó en un juego de práctica en las instalaciones del complejo ubicado en Santo Domingo Este y al terminar salió junto a otros cuatro compañeros y se desplazó a la laguna situada a 40 minutos de distancia, donde ocurrió la tragedia.

"Este es un momento devastador. Gustavo no solo era un talento prometedor, era un joven lleno de sueños y cualidades humanas que lo hacían muy especial para todos. En nombre de la Academia Amaury Nina, enviamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a sus padres, familiares y amigos en este momento tan doloroso", expresó Amaury Nina, entrenador y propietario de la academia.

El cuerpo sin vida del joven pelotero fue recuperado por miembros de los organismos de socorro, como el 911 y la Fuerza Aérea Dominicana, quienes trabajaron en la búsqueda.

Jugó en la Serie del Caribe Kids

Gustavo Talmaré , reconocido por su entusiasmo y talento en el terreno de juego, formó parte de la selección dominicana que representó al país en la Serie del Caribe Kids 2024, celebrada en Panamá, donde ganó el premio como Jugador Más Valioso por ser líder en cuadrangulares.