Junior Caminero pegó su jonrón 35 y Tampa Bay gana en San Francisco

Junior Caminero lidera a los dominicanos en jonrones en 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La noche del viernes en el Oracle Park fue una prueba más del talento explosivo de Junior Caminero, quien sigue consolidándose como una de las figuras más prometedoras en las Grandes Ligas. En la victoria 7-6 de los Tampa Bay Rays sobre los San Francisco Giants, el joven dominicano volvió a dejar su marca, conectando su cuadrangular número 35 de la temporada.

El cubano Yandy Díaz conectó un sencillo impulsor en la novena entrada, e batazo que definió la victoria floridense.

Caminero, que ha sido una pieza clave en la ofensiva de los Rays, demostró una vez más por qué es considerado uno de los bates más peligrosos de la Liga Americana. Su jonrón llegó en la segunda entrada ante el abridor de los Giants, Landen Roupp, y fue un batazo que no solo encendió a sus compañeros, sino que también representó un mensaje claro: el poder de Caminero no se toma descanso.

Con apenas 21 años, el antesalista ha mostrado una madurez inusual en el plato, combinando disciplina con una capacidad para hacer contacto sólido que ya lo coloca entre los mejores sluggers de la liga.

A la cabeza

Su cuadrangular 35 lo mantiene entre los líderes en esa categoría, y sigue sumando argumentos para ser considerado al menos en la conversación para el Jugador Más Valioso si los Rays se mantienen en la lucha por la postemporada.

Además de Caminero, Chandler Simpson brilló con cuatro imparables, mientras que Yandy Díaz fue decisivo al conectar el sencillo que impulsó la carrera del triunfo en la novena entrada.

Sin embargo, el batazo de Caminero fue el que marcó el ritmo del juego y permitió que Tampa Bay se mantuviera siempre cerca en el marcador, incluso después de estar en desventaja 3-1 y 6-3.

El mánager Kevin Cash también supo manejar a su cuerpo de lanzadores. El dominicano Edwin Uceta salió del momento más tenso del juego —bases llenas sin outs en la octava— con apenas ocho lanzamientos. Pete Fairbanks cerró con autoridad para asegurar el salvamento número 21.

San Francisco, por su parte, sufrió una derrota dolorosa que los deja con récord negativo (59-63), mientras que Tampa Bay sigue luchando en una División Este cada vez más apretada.

El dominicano Willy Adames conectó un jonrón por los Giants. San Francisco cayó a su peor marca de la temporada, quedando cuatro juegos por debajo del .500, con récord de 59-63.

Pero sin duda, la historia de la noche fue Caminero, quien no solo sigue sumando cuadrangulares, sino que se consolida como el rostro joven de una franquicia con ambiciones reales en octubre.