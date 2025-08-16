Luis Gil lanzó bien y los Yankees respiran con victoria

Luis Gil salió al rescate de los Yankees, que atraviesan su momento más bajo de la campaña. ( FUENTE EXTERNA )

El dominicano Luis Gil estuvo sólido en su tercera apertura de la temporada, el jonrón de dos carreras de Jazz Chisholm Jr. marcó la diferencia y los Yankees aguantaron para derrotar a los Cardinals 4-3 el viernes por la noche en San Luis.

La victoria de los Yankees, sumada a la derrota de los Guardians ese mismo día, aumentó su ventaja por el último puesto de comodín a 1.5 juegos.

Aquí están las conclusiones...

- El mánager Aaron Boone optó por una alineación diferente para el partido del viernes. Con Aaron Judge como bateador designado, Giancarlo Stanton fue relegado a la banca, con José Caballero abriendo en el jardín derecho. Jasson Domínguez y Trent Grisham completaron los jardines. Cody Bellinger abrió en primera base con Ben Rice detrás del plato, y fue Rice quien preparó a los Yankees al principio del partido.

Rice conectó un doblete para poner corredores en segunda y tercera sin outs en la primera entrada. Judge bateó un roletazo, pero impulsó a Grisham desde tercera. Tras un elevado de Bellinger, Chisholm conectó un rayo a las gradas del jardín derecho para un cuadrangular de dos carreras contra el abridor Andre Pallante, poniendo a los Yankees arriba 3-0.

Gil estaba en el montículo y fue efectivo a pesar de parecer estar atacando las esquinas al principio. Indujo dobles matanzas que terminaron la entrada en cada una de sus primeras tres entradas. Gil navegaba tranquilo hasta la quinta entrada, cuando comenzó a perder la zona.

Los Cardenales pusieron corredores en las esquinas sin outs. Pero Gil activó a los siguientes tres bateadores en orden (elevado, ponche, roletazo) para salir del apuro.

No ocurrió lo mismo en la sexta entrada, ya que Gil permitió dobles consecutivos con un out mientras los Cardenales se ponchaban, y fue el final de la noche de Gil.

Mark Leiter Jr. entró y, tras una base por bolas, el lanzador derecho consiguió otra doble matanza que cerró la entrada y puso fin a la noche de Gil.

Gil se mostró económico al comenzar la sexta entrada, pero tuvo que ser retirado tras lanzar 83 lanzamientos (50 strikes) en 5.1 entradas, permitiendo una carrera con cuatro hits y tres bases por bolas, además de ponchar a cuatro bateadores.

El relevo

El bullpen de los Yankees estuvo un poco inestable. Después de Leiter, Camilo Doval entró en la séptima y permitió dos carreras con un hit, una base por bolas y un HBP en solo 0.2 entradas lanzadas.

Luke Weaver fue llamado para cerrar la entrada, pero un cambio de 0-2 en la tierra se coló entre las piernas de Rice y permitió que otra carrera de los Cardinals anotara (ambas cargadas a Doval) en el lanzamiento descontrolado.

Weaver logró el ponche para terminar la entrada, pero la ventaja de los Yankees era de solo 4-3 después de siete entradas. Doval ha permitido al menos una carrera en tres de sus siete salidas desde que fue adquirido por los Yankees. También es la tercera vez que registra menos de tres outs.

Weaver se metió en problemas en la octava entrada después de un sencillo con dos outs y su propio error en el tiro puso la carrera del empate en posición de anotar. Weaver ponchó a Nolan Gorman para cerrar la entrada.

David Bednar puso a los Cardinals 1-2-3 en la novena para conseguir su segundo salvamento como Yankee.

Después de que los Yankees se pusieran arriba 4-0, la ofensiva se durmió por completo. Tuvieron tráfico en las bases de forma constante, pero no pudieron anotar más carreras, y la novena entrada fue la peor culpable.

Después de que Ryan McMahon recibiera base por bolas y Caballero conectara un sencillo para abrir la entrada, Grisham intentó tocar la bola, pero no pudo, ya que McMahon fue puesto out en tercera en el out forzado.

Rice se ponchó y Judge recibió base por bolas para llenar las bases para Bellinger. Pero el toletero conectó un elevado para poner fin a la amenaza. Los Yankees se fueron de 17-3 con RISP y dejaron a nueve hombres en base.

Domínguez, en su primer turno al bate desde el 10 de agosto, terminó de 4-1 con dos ponches, pero conectó un sencillo a la banda opuesta en la tercera entrada para impulsar la cuarta carrera de los Yankees en el juego.

Caballero se fue de 3-2 con una base por bolas y un ponche, mientras que Rice terminó de 5-2 con una carrera anotada.

Judge se fue de 4-0 con una base por bolas y un roletazo productor. Ahora tiene 29-5 desde que regresó de la lista de lesionados.