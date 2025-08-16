Brian Cashman defiende a Boone en medio de la tormenta mediática

El gerente general de los Yanquis de Nueva York, Brian Cashman, salió en defensa del mánager Aaron Boone, asegurando que ha manejado bien la presión de Nueva York a pesar de una temporada llena de altibajos.

"Ha mantenido la calma y el equilibrio," dijo Cashman el viernes, según The Athletic. "Este deporte es duro. Boone está comprometido con sus jugadores, como todos nosotros."

Cashman reconoció que lidiar con errores en medio de la crítica constante no es tarea fácil: "Explicar una jugada difícil o una mala actuación mientras todo se derrumba no es sencillo. Boone ha hecho un trabajo increíble manteniéndose sereno."

A pesar de las críticas de medios, fanáticos e incluso leyendas como Jeter y A-Rod, Cashman respaldó el enfoque de Boone frente a los errores mentales de sus jugadores.

"No soy partidario de convertirse en Randy ´Macho Man´ Savage o John Cena y rematar al jugador que está luchando," dijo Cashman. "Ya están recibiendo presión externa, sus familias lo sienten, y ahora también internamente. Hay que entender el ambiente."

Los Yanquis están a 6.5 juegos de los Azulejos de Toronto en la cima de la división, y apenas 1.5 juegos arriba de los Guardians por el último comodín de la Liga Americana.

"Somos los campeones defensores de la Liga Americana y queremos repetir," afirmó Cashman. "No controlamos la división ahora, pero vamos a pelear por ese boleto, sea como sea."

Uno de los peores récords desde junio

Desde el 13 de junio, Nueva York tiene marca de 23-32. En mayo lideraban el Este de la AL por siete juegos tras un arranque de 35-20. La urgencia es real.