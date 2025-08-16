×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
MLB
MLB

Jhoan Duran sale lesionado tras pelotazo en el pie

Los rayos X no muestran fractura en el cerrador de los Filis

    Expandir imagen
    Jhoan Duran sale lesionado tras pelotazo en el pie
    Jhoan Durán (FUENTE EXTERNA)

    Malas noticias para los Filis de Filadelfia: el cerrador Jhoan Durán tuvo que salir en carrito del terreno este viernes tras recibir un fuerte batazo en el pie en el partido ante los Nacionales de Washington.

    El equipo informó que los rayos X fueron negativos, pero será evaluado más a fondo el sábado.

    Duran fue la gran adquisición de Filadelfia en la fecha límite de cambios, llegando desde los Mellizos a cambio de los prospectos Eduardo Tait y Mick Abel.

    Desde su llegada, el dominicano ha estado intratable: cuatro entradas sin permitir carreras.

    En total, tiene efectividad de 1.86 con 56 ponches en 53.1 innings esta temporada.

    El veterano Robertson resolvió 

    • El veterano David Robertson tomó el relevo y cerró la victoria 6-2 para los Filis.
    RELACIONADAS

    Si Duran necesita tiempo fuera, los candidatos para cerrar juegos incluyen a Robertson, Matt Strahm, Orion Kerkering y Tanner Banks.

     
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.