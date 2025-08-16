Jhoan Duran sale lesionado tras pelotazo en el pie

Malas noticias para los Filis de Filadelfia: el cerrador Jhoan Durán tuvo que salir en carrito del terreno este viernes tras recibir un fuerte batazo en el pie en el partido ante los Nacionales de Washington.

El equipo informó que los rayos X fueron negativos, pero será evaluado más a fondo el sábado.

Duran fue la gran adquisición de Filadelfia en la fecha límite de cambios, llegando desde los Mellizos a cambio de los prospectos Eduardo Tait y Mick Abel.

Desde su llegada, el dominicano ha estado intratable: cuatro entradas sin permitir carreras.

En total, tiene efectividad de 1.86 con 56 ponches en 53.1 innings esta temporada.

El veterano Robertson resolvió

El veterano David Robertson tomó el relevo y cerró la victoria 6-2 para los Filis.

Si Duran necesita tiempo fuera, los candidatos para cerrar juegos incluyen a Robertson, Matt Strahm, Orion Kerkering y Tanner Banks.