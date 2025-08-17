Cristian Javier abandona juego ante los Orioles por problemas de salud

El equipo someterá a Cristian Javier a una serie de evaluaciones médicas antes de tomar una decisión sobre su continuidad en el plante mayor. ( FUENTE EXTERNA )

Cristian Javier, abridor dominicano de los Astros de Houston, vivió un episodio inesperado este domingo en la derrota 12-0 frente a los Orioles de Baltimore, al abandonar el montículo después de solo tres entradas debido a una enfermedad.

La noticia tomó por sorpresa a los fanáticos, pues el derecho venía apenas de completar su segundo inicio de temporada tras recuperarse de una delicada cirugía Tommy John que lo mantuvo fuera de acción por más de un año.

En esas tres entradas de labor, Javier permitió tres imparables y una carrera limpia, además de registrar dos ponches. Fue relevado por Shawn Dubin en el inicio del cuarto inning, luego de que comunicara al cuerpo técnico que no se sentía bien físicamente. De inmediato, la organización informó que el movimiento se debía a un malestar, aunque sin ofrecer detalles adicionales.

El mánager de los Astros, el puertorriqueño Joe Espada, explicó después del partido que fue el propio Javier quien pidió salir. "Nos dijo en la cueva que no se sentía bien, pero honestamente lució bastante sólido en esas primeras tres entradas", comentó Espada, intentando transmitir calma ante la situación.

El lanzador no estuvo disponible para dar declaraciones a la prensa, ya que fue examinado por los médicos del equipo.

Su salida encendió cierta preocupación entre los seguidores de Houston, pues apenas está en proceso de retomar su ritmo competitivo luego de superar la cirugía de reconstrucción del ligamento colateral cubital del codo derecho, procedimiento más conocido como Tommy John.

Javier cargó con la derrota, dejando su récord en 1-1 en este inicio de campaña. Tras su salida, los Astros utilizaron cinco relevistas diferentes antes de recurrir incluso al jardinero Chas McCormick, quien lanzó el noveno episodio sin permitir carreras en lo que fue su segunda aparición como lanzador improvisado en la semana.

Tras un buen regreso

La presentación del domingo contrastó con la actuación que tuvo en su esperado regreso, el pasado lunes contra los Medias Rojas de Boston, cuando trabajó cinco entradas de calidad con tres hits permitidos, dos carreras y cinco ponches para acreditarse la victoria.

Ese desempeño había generado optimismo en Houston, pues parecía evidenciar que el derecho retomaba poco a poco el nivel que lo convirtió en pieza fundamental de la rotación antes de la lesión.

El futuro inmediato de Javier dependerá de cómo evolucione en las próximas horas y de los resultados de los exámenes médicos. Lo cierto es que, tras 14 meses de ardua recuperación por la cirugía Tommy John, su salud es prioridad absoluta para los Astros, que confían en él como un pilar clave de su cuerpo monticular de cara a la temporada.