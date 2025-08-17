El propietario de la Academia Amaury Nina afirmó entre lágrimas este domingo que Gustavo Talmaré "era más que un hijo" para él y su jugador favorito.

Amaury Nina corroboró lo que dijo la madre del adolescente, de que era un niño "muy disciplinado y obediente" de quien nunca tuvo quejas.

Al preguntársele sobre la seguridad en la academia, respondió que no se sentía en ánimo de hablar al respecto y que en los próximos días dará respuesta a todas las inquietudes de la prensa.

Las informaciones preliminares es que el menor se escapó el viernes de las instalaciones del complejo junto a otros cuatro compañeros para buscar limoncillos y se ahogó en una laguna.

Gustavo Talmaré "es un niño que vale oro, yo no creo que volvamos a tener un niño así, muy obediente, todo lo que nosotros le decíamos lo hacía", subrayó Nina.

Según la misma academia, el viernes en la tarde Gustavo participó en un juego de práctica en las instalaciones del complejo ubicado en Santo Domingo Este y, luego de concluir, salió junto a otros cuatro compañeros a una laguna situada a 40 minutos de distancia, donde ocurrió la tragedia.

Su madre, María Esther Pimentel, dijo que se le llamó a su casa a las 9:16 de la noche para informársele de lo sucedido, horas después de que este supuestamente se había "saltado" la pared para salir del complejo.

Pimentel demandó que se investigue a profundidad la muerte de su vástago, de la que cree "ahí hay algo más detrás".

A la reacción de la progenitora, Nina dijo entender su dolor.

"Yo sé que es muy doloroso para su madre y para todo el mundo y todo ser humano que no entienda eso, está equivocado", aseveró.

Explicó que tienen seguridad 24 horas, pero que este domingo solo piensa en la gran pérdida para él y el país de Gustavo "porque ese niño verdaderamente era muy especial, no como pelotero porque como pelotero hay muchos que juegan béisbol, sino como ser humano".

Tenía un talento único

Pavel Aguiló, encargado de mercadeo de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedobe), destacó el "talento único" del niño de 14 años.

"Estuvo con nosotros en la Serie Kiss en Panamá, en el 2024 fue el jugador más valioso, líder en jonrones, para nosotros es una pena muy profunda, el tiempo que convivimos con él fueron extraordinarios por el respeto a nosotros los dirigentes y su trato con los demás niños", reaccionó Aguiló.

Nina y Aguiló fueron entrevistados en la funeraria Gresefu, en la avenida Sabana Larga, en Santo Domingo Este, donde fueron velados los restos del menor.

El cuerpo del adolescente fue recuperado en la Laguna del Toro por miembros de los organismos de socorro, como el 911 y la Fuerza Aérea Dominicana, quienes trabajaron toda la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Su inhumación estaba programada para las 3:00 de la tarde en el cementerio Parque del Prado.