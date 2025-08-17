Resumen: Samuel Basallo debutó en GL con hit y dos remolques; Guerrero Jr. empujó una

Samuel Basallo se convirtió en el dominicano número 955 en debutar en el béisbol de las Grandes Ligas este domingo 17 de agosto ante los Astros de Houston y el número 17 en esta temporada.

Basallo conectó su primer imparable en MLB ante los pitcheos de su compatriota Enyel de los Santos en la octava entrada.

En la jornada los Cerveceros de Milwaukee vieron cortada su racha de 14 partidos ganados de manera consecutiva.

Orioles 12-0 Astros

Los Orioles armaron una descomunal paliza en Houston, superando 12-0 a los Astros bajo una jornada iluminada por la actuación del dominicano Jordan Westburg, quien conectó cuadrangular de tres carreras y terminó con un récord personal de cuatro imparables y cinco remolcadas.

El abridor Dean Kremer (9-9) se lució con siete entradas impecables, permitiendo solo tres hits y ponchando a siete.

Por Houston, el pitcher inicial Cristian Javier (1-1) tuvo que abandonar el juego tras lanzar solo tres entradas debido a una enfermedad, cargando con la derrota.

Reds 3-2 Cerveceros

Un juego muy cerrado se definió en entradas extras, donde los Cincinnati Reds se llevaron el triunfo 3-2 sobre los Milwaukee Brewers, deteniendo una impresionante racha de 14 victorias consecutivas de los cerveceros.

Ganador: Graham Ashcraft (ahora con récord de 7-4 ), quien retiró una entrada sin permitir hits ni carreras en extras.

Perdedor: Grant Anderson (2-4), quien permitió la carrera decisiva en la décima entrada.

En la séptima entrada, José Treviño conectó un elevado de sacrificio que produjo la primera carrera del juego. Más tarde, en el noveno, William Contreras le dio la ventaja momentánea a los Brewers con un jonrón de dos carreras, pero Treviño respondió con un sencillo de empate.

Finalmente, en la décima entrada, Austin Hays bateó un sencillo que remolcó la carrera del gane.

Dominicanos:

Noelvi Marte ( Reds ): bateó de 4-2 , ayudando de manera decisiva en el triunfo.

No se reportaron actuaciones destacadas de otros peloteros dominicanos.

Dodgers 5-4 Padres

Los Dodgers salieron con vida tras ceder una ventaja de cuatro carreras y se impusieron 5-4 sobre los Padres, gracias a un jonrón solitario de Mookie Betts que rompió el empate en la octava entrada.

Fernando Tatis Jr. terminó con un sencillo impulsor en cinco turnos por San Diego, mientras Teoscar Hernández aportó un hit en cuatro turnos para los Dodgers.

Gigantes 7-1 Rays

San Francisco no dio tregua y venció con solvencia a Tampa Bay por 7-1, impulsados por un sencillo productor de tres carreras de Dominic Smith y jonrones de Drew Gilbert (su primero en MLB) y Tyler Fitzgerald.

Logan Webb se apuntó la victoria con siete entradas sin permitir carreras.

Rafael Devers conectó de 4-2 con una carrera anotada, mientras Willy Adames sumó un hit en tres turnos y también cruzó el plato.

Rockies 6-5 Diamondbacks

En un duelo dramático en Coors Field, los Colorado Rockies, con el peor récord de Grandes Ligas, consiguieron una emocionante remontada y vencieron 6-5 a los Diamondbacks.

Ryan Ritter y Mickey Moniak conectaron sencillos de dos carreras en la séptima entrada que dieron vuelta al marcador.

En la octava, Braxton Fulford sumó más con un doble productor, y el dominicano Juan Mejía aseguró su primer rescate con Colorado.

Por Arizona, Corbin Carroll y Lourdes Gurriel Jr. habían iniciado la recuperación con sendos cuadrangulares en la sexta entrada, frente al dominicano Luis Peralta.

El abridor Jake Woodford (0-3) cargó con la derrota, mientras que Anthony Molina (1-1) lanzó una entrada sin permitir carreras antes del salvamento.

Entre los dominicanos, por los Diamondbacks destacó Geraldo Perdomo (3-1), y por los Rockies Warming Bernabel bateó de 4-2 con dos carreras anotadas.

Cachorros 4-3 Piratas

Ganador: Caleb Thielbar (3-3) · Salvado: Andrew Kittredge (primera vez) · Perdedor: Isaac Mattson (3-2).

En un duelo cerrado en Wrigley Field, los Cubs se alzaron con una victoria 4-3 sobre los Pirates gracias a un elevado de sacrificio de Dansby Swanson en la octava entrada, que impulsó la carrera decisiva de Carson Kelly.

Antes del desempate, Joey Bart había puesto la ventaja parcial para Pittsburgh con un doble de dos carreras en la sexta entrada, y Carson Kelly empató el juego con un sencillo de bloop ante dos outs más tarde.

El abridor o relevista que permitió la base intencional fue Isaac Mattson, quien cargó con la derrota; Caleb Thielbar se llevó la victoria con un out lanzado en la octava, y Andrew Kittredge cerró con una entrada impecable para su primer rescate en la temporada.

Mellizos 8-1 Tigres

Los Minnesota Twins evitó la barrida en la serie al propinar una contundente paliza 8-1 a los Detroit Tigers, gracias a una tercera entrada demoledora.

Brooks Lee conectó su primer grand slam en Grandes Ligas—justo tras el jonrón número 25 de Byron Buxton, en una explosiva secuencia que cambió por completo la dinámica del juego.

Royce Lewis también aportó con cuadrangular en el mismo inning para redondear la ofensiva.

En el montículo, Thomas Hatch (2-0) brilló con cinco entradas limitando a solo tres hits y cuatro ponches, mientras que Chris Paddack (4-11) cargó con la derrota tras ceder ocho carreras limpias en 5.2 innings.

Por los Tigres, el dominicano Wenceel Pérez se fue de 4-1.

Bravos 5 Guardianes 4

Jurickson Profar bateó un jonrón de dos carreras en la sexta entrada, y los Bravos de Atlanta ganaron su quinto juego consecutivo, su mejor racha de la temporada, remontando para vencer 5-4 a los Guardianes de Cleveland el domingo y completar una barrida de tres juegos.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. bateó de 4-1 con una carrera anotada; y el dominicano Marcell Ozuna de 4-0.

Por los Guardianes, los venezolanos Brayan Rocchio de 4-1 y Gabriel Arias de 1-0; y los dominicanos José Ramírez de 4-0, Angel Martínez de 3-0.

Vigilantes 10 Azulejos 4

Marcus Semien conectó un jonrón y anotó dos veces en su regreso a la alineación, y Nathan Eovaldi (11-3) trabajó siete entradas para llevarse su séptima decisión consecutiva en la victoria 10-4 de los Vigilantes sobre los Azulejos. La derrota recayó sobre José Berríos (9-5).

Por los Vigilantes, Ezequiel Durán 1-0 1 BB.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 4-2 1 CA 1 CE.

Filis 11 Nacionales 9

Alec Bohm conectó un jonrón de tres carreras en su regreso de la lista de lesionados, Nick Castellanos también se fue profundo y los Filis de Filadelfia superaron el domingo 11-9 a los Nacionales de Washington para dividirse la serie de cuatro partidos.

El derecho Aaron Nola también regresó de la lista de lesionados y permitió seis carreras en dos entradas y un tercio con los Phillies en su primera aparición en las Grandes Ligas desde el 14 de mayo. Philadelphia, líder de la división este de la Liga Nacional, había perdido cuatro de sus últimos cinco juegos.