Con la voz ronca, María Esther Pimentel saca fuerzas para hablar casi 48 horas después del fallecimiento de su hijo, el prospecto Gustavo Talmaré, para demandar que se investiguen las circunstancias en las que murió el joven en una laguna cercana a la Academia Amaury Nina, donde se formaba.

Al llegar este domingo a la funeraria donde es velado el cuerpo del adolescente de 14 años, Pimentel dijo también que sospechosa la forma en la que rescataron los restos de su vástago, el sábado a las 5:00 de la mañana, con un pantalón de un compañero en una de sus manos.

Explicó que fue el viernes a visitarlo a la Academia Amaury Nina y salió de ahí a las 2:30 de la tarde porque él tenía una práctica. Agregó que al llegar a su casa volvió a hablar con el menor.

Sin embargo, minutos después de las 9:00 de la noche recibe una llamada de urgencia para que fuera a la academia y al llegar, ahí se le informa la tragedia.

Sostuvo que se le afirmó que Gustavo s e saltó la pared y salió de la institución deportiva para ir a buscar limoncillos con otros cuatro compañeros y que se había ahogado en la Laguna del Toro en Guerra.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/17/prospecto-gustavo-talmare-madre-llora-en-funerario-kelvin-rivas-01-1b3c49e0.jpg Familiares de Gustavo Talmaré se confunden en un abrazo durante su velatorio. (DIARIO LIBRE/KELVIN RIVAS)

Según lo que le explicaron, se percataron de que el niño no estaba en la institución a las 3:00 de la tarde cuando se le buscaba para una actividad que tenía programada a las 3:30 p.m.

No ha visto a los jóvenes que lo acompañaban

María Esther Pimentel indica que, de acuerdo a lo que se le informó, los cuatro adolescentes que fueron a la laguna con su hijo llegaron a la academia a las 6:00 sin él.

"Ahí hay algo más detrás", considera la mujer, que afirma que ninguno de los jovencitos se le ha presentado a ella.

"Nadie me dijo nada, nadie me da la cara", se queja.

Añadió que hay cámaras de vigilancia y seguridad que deben aclarar lo sucedido.

El menor está siendo velado en la funeraria Gresefu, de la avenida Sabana Larga, en Santo Domingo Este, y será sepultado a las 3:00 de la tarde de este domingo en el cementerio Parque del Prado.

La familia reside en Los Frailes III, del citado municipio. Las informaciones preliminares que maneja la Policía Nacional es que el adolescente falleció el pasado viernes, víctima de un ahogamiento en la Laguna del Toro, en la zona de El Toro de Guerra, a unos 40 minutos de la academia Academia Amaury Nina.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/17/gustavo-palmare-b81457dc.jpg El prospecto fallecido Gustavo Palmaré. (FUENTE EXTERNA)

Sus éxitos a su corta edad

Talmaré había conquistado la atención de los fanáticos del béisbol de pequeñas ligas y los cazatalentos.

En 2023 se destacó como el pelotero dominicano más sobresaliente en el Mundial Sub-12 de Béisbol, y en 2024 brilló con luz propia en la primera Serie del Caribe Kids, donde fue electo Jugador Más Valioso tras liderar a la selección quisqueyana y mostrar su poder ofensivo en el escenario internacional.