Perdomo sale en defensa de Marte ante rumores de enfados entre compañeros

Geraldo Perdomo y Ketel Marte hacen la combinación de torpedero y segunda base de los Diamondbacks de Arizona. ( FUENTE EXTERNA )

Geraldo Perdomo, campocorto dominicano de los Diamondbacks de Arizona, salió en defensa de su compatriota Ketel Marte el domingo después de que surgieran informes que afirmaban que sus compañeros estaban frustrados por la tendencia del segunda base All-Star a pedir días libres.

"Quiero dejar algo claro sobre mi compañero", dijo Perdomo tras la derrota por 6-5 ante los Rockies de Colorado, según José M. Romero de The Arizona Republic. "Estoy cansado de esto. Será un problema para todos los reporteros y escritores. Esta es la segunda vez que se habla de Marte".

"Por favor, solo quiere jugar béisbol. No quiero hablar como compañero, quiero hablar como hermano. Solo quiere jugar béisbol. Déjenlo en paz, ha sido demasiado para él. Siento que no se lo merece", dijo el de Haina. "Lo que haya pasado en el pasado, ya es cosa del pasado. Estamos jugando un buen béisbol ahora mismo, y siento que solo queremos divertirnos y jugar. Por favor, por favor, tienen que parar".

Los jugadores de los D-Backs y otros miembros de la organización se molestaron cuando Marte se perdió tres partidos tras el robo en su casa durante el receso del Juego de las Estrellas a mediados de julio, según un informe de The Arizona Republic.

Tras el robo

El jugador de 31 años, quien dijo haber perdido 400,000 dólares en artículos, pasó la mayor parte del tiempo en República Dominicana en lugar de en Scottsdale, donde ocurrió el incidente, tras ser incluido en la lista de jugadores restringidos.

El finalista al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de 2024 también solicitó no jugar los últimos partidos antes del receso, pero jugó el Clásico de Mediados de Verano. Según informes, algunos creen que su ausencia contribuyó a que la directiva de Arizona vendiera piezas clave en la fecha límite de canjes.

En otra situación el año pasado, se informó que los compañeros de Marte se irritaron porque pidió un día libre en la última semana de la temporada 2024, en medio de una reñida carrera por el comodín que terminó con el club fuera de los playoffs debido a un desempate.

Otro informe de USA Today afirmó que los D-Backs escucharán ofertas por Marte durante la pretemporada, tras una reunión privada a su regreso de su prolongado receso del Juego de las Estrellas.

Marte firmó una extensión de contrato por seis años y US$116.5 millones en abril.